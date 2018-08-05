Президента Венесуэлы Николаса Мадуро пытались убить. Во время военного парада его атаковали дроны со взрывчаткой. Главное

В Каракасе совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа во время выступления президента на военном параде по случаю 81-й годовщины создания национальной гвардии Венесуэлы его попытались атаковать несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой, сообщили в министерстве информации страны.

Парад показывали в прямом эфире по местному телевидению. На кадрах видно, как речь Мадуро внезапно обрывается, президент с супругой и военными чиновниками испуганно смотрят вверх, после чего изображение резко сменяется общим планом построенных на площади войск. Через некоторое время военнослужащие начинают в панике разбегаться.

Wow. Something major happened during Maduro's speech that caused the cameras to cut out and the parading soldiers and spectators to scatter into cover. Gunfire or possibly a transformer explosion #Venezuela pic.twitter.com/7Sxc5OmXkJ — Jimmy Rushmore (@JimmySecUK) August 4, 2018

Президент и другие политики в результате покушения не пострадали. Дроны удалось сбить на подлете к параду. Охрана прикрыла Мадуро пуленепробиваемыми щитами, после чего эвакуировала президента с места происшествия. Очевидцы сообщают, что в районе проведения парада были слышны по крайней мере два сильных взрыва. По данным министра информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, ранения получили семеро военнослужащих национальной гвардии.

Мадуро обвинил в покушении власти Колумбии. В телевизионном обращении к нации вскоре после атаки Николас Мадуро назвал ответственными за покушение власти соседней Колумбии и лично президента этой страны Хуана Мануэля Сантоса. Никаких доказательств этому он не привел. Источники в колумбийском правительстве уже назвали эти обвинения абсурдными. Кроме того, Мадуро объявил, что некоторые из людей, причастных к финансированию покушения, проживают в американском штате Флорида. В связи с этим он призвал президента США Дональда Трампа «бороться с этими террористическими группами». Представители Госдепа пока лишь ответили, что внимательно следят за новостями из Каракаса. В обращении к нации Мадуро также сообщил о задержании нескольких подозреваемых в атаке.

Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя малоизвестная группировка «Национальное движение солдат в футболках». «Мы доказали, что они уязвимы. Сегодня нам не повезло, но это только вопрос времени», — объявили представители группировки в твиттере. Местная пресса называла группировку последователями венесуэльского офицера полиции Оскара Переса, угнавшего вертолет и сбросившего гранаты на Верховный суд страны.

Несколько месяцев назад Мадуро переизбрали на новый срок. Николас Мадуро пришел к власти в Венесуэле в 2013 году после смерти президента Уго Чавеса. В мае 2018 года он был переизбран главой государства еще на шесть лет. Некоторые страны не признали результаты выборов и отозвали своих послов из Каракаса. Венесуэльская оппозиция активно протестует против Мадуро, возлагая на него ответственность за тяжелый экономический кризис в стране.