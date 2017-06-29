В Венесуэле уже несколько месяцев продолжаются протесты против президента страны Николаса Мадуро. Венесуэльцы протестуют из-за высокой инфляции, нехватки лекарств и других товаров первой необходимости. Мадуро отказывается уходить в отставку. На днях на фоне протестов кадровый офицер полиции взял вертолет, подлетел к зданию Верховного суда и сбросил на него несколько гранат. Одни венесуэльцы сочли его героем, другие считают, что это было подстроено властями.

Днем 28 июня полицейский вертолет подлетел к зданию Верховного суда в Каракасе и сбросил на здание несколько гранат. Кроме того, из вертолета обстреляли здание МВД. Как выяснилось позднее, в результате никто не пострадал.

🔴 Stolen helicopter drops grenades near #Venezuela's Supreme Court-Local Press

📸 pic.twitter.com/UULtEJIqmH — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) June 28, 2017

Из вертолета был вывешен транспарант с отсылкой к 350-й статье конституции. Эта статья позволяет гражданам бороться против ущемления их прав. Некоторые венесуэльцы, протестующие против руководства страны, решили, что полиция перешла на их сторону. Теперь одни считают экипаж вертолета героями, в то время как другие венесуэльцы полагают, что нападение могло быть подстроено властями, чтобы закрутить гайки. По словам бывшего генерала Кливера Алькалы, выступающего против Мадуро, вряд ли возможно угнать полицейский вертолет.

За штурвалом вертолета был офицер полиции Оскар Перес. С ним в вертолете был как минимум еще один человек в маске. После нападения на Верховный суд Перес выложил видеообращение, в котором призвал сограждан к борьбе. По словам полицейского, он представляет группу военных и полицейских, выступающих против руководства страны.

OSCAR PEREZ VIDEO COMPLETO CICPC Official

Оскар Перес не только полицейский, но и актер. В 2015 году он снялся в фильме «Отложенная смерть» о полицейских из элитного подразделения, которые спасают жертву похищения. В своем инстаграме он выкладывал фотографии и видео своей боевой подготовки: на одном из фото он стоит с винтовкой, готовый к погружению под воду; на видео он показывает, как может стрелять, стоя спиной к мишени и ориентируясь по зеркалу в пудренице.

Скриншот из удаленного инстаграма

Власти считают, что Оскар Перес устроил теракт. Его обвинили в связях с США, а именно с ЦРУ. По телевидению показали его фотографии на фоне Капитолия в Вашингтоне. Кроме того, Николас Мадуро сказал, что раньше Оскар Перес работал пилотом у бывшего министра внутренних дел, который якобы замышлял государственный переворот. Перес объявлен в розыск.