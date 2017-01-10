Президента Венесуэлы отстранили, но он никуда не ушел. Это как?

9 января парламент Венесуэлы объявил президента страны Николаса Мадуро диктатором, а это по местной конституции — одно из оснований для отстранения главы государства от власти. Тем не менее, президент Венесуэлы, где экономический кризис привел к обнищанию населения и гигантской инфляции, по решению Верховного суда страны остался у власти. «Медуза» рассказывает, почему так вышло — и что прямо сейчас происходит в Венесуэле.

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила, что Николас Мадуро «оставил свой пост». В конституции Венесуэлы указаны несколько причин, по которым можно сменить президента до конца его срока: смерть действующего главы государства, добровольная отставка, болезнь (с одобрения парламента и по решению Верховного суда), референдум и «оставление поста». То, что президент оставил свой пост и больше не может исполнять обязанности, определяет Национальная ассамблея — местный парламент, где большинство принадлежит венесуэльской оппозиции.

Ассамблея приняла большинством голосов заявление, в котором говорится, что Мадуро фактически стал диктатором и уже год правит без оглядки на парламент и конституцию. Ассамблея считает, что президент несет ответственность за политический, экономический и гуманитарный кризис в стране, разгул коррупции, сверхвысокую инфляцию, нехватку еды и медикаментов, а также нарушения прав человека.

Оппозиция пытается добиться отставки Мадуро не впервые. Объединение «Круглый стол демократического единства», которому с конца 2015 года принадлежит большинство в парламенте, неоднократно называло Мадуро диктатором, обвиняло в узурпаторстве власти и требовало ухода президента со своего поста. Последняя серьезна попытка добиться отставки Мадуро была предпринята прошлой осенью, но венесуэльский избирком запретил проводить референдум о лишении президента полномочий; это спровоцировало многотысячные демонстрации противников главы Венесуэлы в Каракасе.

В ноябре парламентарии вызвали Мадуро на публичные слушания, чтобы решить, был ли законным отказ в референдуме, но президент не пришел. В тот же день он объявил о запуске собственной телепрограммы «Время сальса». Сам факт слушаний он назвал антиконституционным и согласился встречаться с оппозицией только за закрытыми дверьми.

Верховный суд признал попытку свержения Мадуро незаконной. Решение было принято спустя несколько часов после того, как Национальная ассамблея решила, будто президент Венесуэлы оставил бразды правления. Судебная власть в Венесуэле контролируется сторонниками Мадуро, которые блокируют любые решения оппозиции, направленные на сокращение полномочий или отставку президента.

Законным путем Мадуро и его сторонников теперь просто так не отстранить. Согласно венесуэльскому законодательству, если бы решение Национальной ассамблеи все же вступило в силу 9 января, то были бы назначены досрочные выборы президента. На следующий день, 10 января, их назначить уже невозможно, так как начинаются последние два года президентского срока Мадуро, а в это время в Венесуэле проводить досрочные выборы запрещено. Если Мадуро в течение двух лет откажется от должности, то выборы все равно пройдут в 2019-м, а его место займет вице-президент. Недавно на этот пост был назначен близкий соратник Мадуро Тарек эль-Айссами. Его называют человеком со связями в «Хезболле», правящей верхушке Ирана и Сирии и среди наркоторговцев.

Кризис в Венесуэле не прекращается. 8 января правительство Николаса Мадуро в пятый раз за 12 месяцев подняло минимальный размер оплаты труда — сразу на 50 процентов до 40 тысяч боливаров (12 долларов США по курсу «черного рынка»). Это стало следствием сверхвысокой инфляции, которая только в 2016 году составила около 500 процентов. По оценке МВФ, инфляция в Венесуэле в 2017 году составит 1660 процентов при семипроцентной инфляции в среднем по странам Латинской Америки. Венесуэлу называют самой худшей экономикой мира, и пока в ней не происходит ничего, что помогло бы стране выбраться из кризиса.