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Николас Мадуро во второй раз вступает в должность президента Венесуэлы. А вот результаты первого срока (ужасные)
Meduza
15:40, 10 января 2019
10 января начинается второй срок президента Венесуэлы Николаса Мадуро. За прошедшие шесть лет первого срока лет экономика страны перешла в свободное падение, Мадуро пытались
отстранить
, на него
устраивали
покушение. Но на выборах его переизбрали почти 68 процентами голосов. Во всех бедах страны Мадуро винит Вашингтон и тех, кто ему помогает.
Фото в анонсе: Ariana Cubillos / AP / Scanpix / LETA
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