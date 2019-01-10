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Николас Мадуро во второй раз вступает в должность президента Венесуэлы. А вот результаты первого срока (ужасные)

Meduza
10 января начинается второй срок президента Венесуэлы Николаса Мадуро. За прошедшие шесть лет первого срока лет экономика страны перешла в свободное падение, Мадуро пытались <a href="https://meduza.io/feature/2017/01/10/prezidenta-venesuely-otstranili-no-on-nikuda-ne-ushel-eto-kak" target="_blank">отстранить</a>, на него <a href="https://meduza.io/feature/2018/08/05/prezidenta-venesuely-nikolasa-maduro-pytalis-ubit-vo-vremya-voennogo-parada-ego-atakovali-drony-so-vzryvchatkoy-glavnoe" target="_blank">устраивали</a> покушение. Но на выборах его переизбрали почти 68 процентами голосов. Во всех бедах страны Мадуро винит Вашингтон и тех, кто ему помогает.
10 января начинается второй срок президента Венесуэлы Николаса Мадуро. За прошедшие шесть лет первого срока лет экономика страны перешла в свободное падение, Мадуро пытались отстранить, на него устраивали покушение. Но на выборах его переизбрали почти 68 процентами голосов. Во всех бедах страны Мадуро винит Вашингтон и тех, кто ему помогает.

Фото в анонсе: Ariana Cubillos / AP / Scanpix / LETA