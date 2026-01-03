США атаковали Венесуэлу. Режим Мадуро пал. Главное

США в ночь на 3 января начали военную операцию в Венесуэле — и захватили президента страны. Около по местному времени в столице Венесуэлы Каракасе начались взрывы. Associated Press и Reuters со ссылкой на очевидцев писали о пролетах над городом авиации. В некоторых районах города пропало электричество. В соцсетях публикуют видео с кадрами взрывов, пролета вертолетов, а также множества людей на улицах. Информации о пострадавших к моменту публикации материала не было.

Очевидцы сообщали об интенсивных и продолжительных звуках взрывов на военной базе в Фуэрте-Тиуна, где располагается высшее военное руководство страны, а также члены правительства, передает корреспондент The New York Times Анатолий Курманаев. Среди мест, где произошли взрывы, называют военный аэродром Хенералиссимо-Франсиска-де-Миранда (Ла-Карлота). В соцсетях также опубликованы видео горящего здания Куартель-де-ла-Монтанья — военно-исторического музея, в котором находится мавзолей Уго Чавеса, предшественника Мадуро на посту президента Венесуэлы.

Взрывы были слышны и в других районах страны, в том числе в прибрежном штате Ла-Гуайра на севере страны, пишет CNN со ссылкой на местные издания.

Спустя два часа очевидцы рассказали The New York Times, что над Каракасом по-прежнему слышны пролеты авиации, однако интенсивность взрывов снизилась.

Видео, как утверждается, показывает атаку на базу Фуэрте-Тиуна в Каракасе

Пожар в здании, где расположен мавзолей Уго Чавеса

По утверждению Дональда Трампа, президент страны Николас Мадуро захвачен и вывезен из страны вместе с женой Силией Флорес. Представители Венесуэлы эту информацию пока не подтвердили; ранее сообщалось, что Мадуро подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране. По данным источников CBS News, политика захватило элитное подразделение войск специального назначения «Дельта» (о существовании подобного сценария еще осенью рассказывала The New York Times).

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от Трампа представить доказательства того, что Мадуро и его супруга живы. Ее аудиообращение прозвучало в эфире телевидения Венесуэлы. По конституции к ней в отсутствие Мадуро должны перейти президентские полномочия. Ранее источник газеты The Wall Street Journal сообщил, что Родригес находится в безопасности.

Вскоре после начала взрывов власти Венесуэлы обвинили США в желании «захватить стратегические ресурсы Венесуэлы» и «сломить политическую независимость страны». Согласно пресс-релизу, распространенному министерством информации, США нанесли удары по «гражданским и военным территориям в Каракасе», а также по штатам Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

В сообщении также утверждалось, что президент Мадуро объявил в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с «внешними потрясениями» (как поясняла аргентинская газета La Nacion, этот режим дает правительству чрезвычайные полномочия в сфере мобилизации, ограничения гражданских прав и контроля над СМИ). Правительство призвало «все общественные и политические силы» страны дать отпор американской «империалистской атаке».

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес опубликовал видеообращение, в котором обвинил США в атаке на гражданские районы в разных частях страны, и пообещал, что Венесуэла будет сопротивляться иностранному вторжению.

По информации CBS News, Трамп дал добро на удар за несколько дней до начала операции; военные якобы рассматривали возможность атаки на Рождество, однако в тот момент предпочтение было отдано нанесению удара по территории Нигерии (целью удара были названы террористы ИГ). В дальнейшем военные ждали наиболее подходящих для удара погодных условий, утверждают источники.

За несколько часов до взрывов в Каракасе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности сотрудничать с США. В телеинтервью Мадуро, которого Трамп считает нелегитимным президентом, назвал народ Венесуэлы «другом» народа США и заявил, что Венесуэла готова вместе с американцами бороться с наркоторговлей и заниматься нефтедобычей.

Трамп неоднократно угрожал нанести удары по Венесуэле, обвиняя власти этой страны в «наркотерроризме». Во второй половине 2025 года США значительно увеличили военное присутствие у берегов Венесуэлы и начали наносить ракетные удары по судам, предположительно перевозящим наркотики (в результате этих ударов погибли не менее ста человек). В декабре США начали блокировать подсанкционные нефтяные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее. В конце 2025 года Трамп заявил, что для Мадуро было бы «умным шагом» покинуть пост президента, и что попытки «вести себя жестко» станут для венесуэльского президента последними.

В конце декабря США впервые нанесли удар по объекту на территории Венесуэлы (это было портовое сооружение)

Николас Мадуро возглавил Венесуэлу в 2013 году, став преемником скончавшегося лидера Единой социалистической партии Венесуэлы Уго Чавеса. С тех пор он дважды переизбирался; результаты этих выборов оспаривались оппозицией и частью международного сообщества. Правление Мадуро охарактеризовалось тяжелейшими экономическими проблемами, эмиграцией из страны миллионов человек и массовыми протестными выступлениями, которые были подавлены властью.

США разработали три варианта военных действий в Венесуэле, выяснила The New York Times. Среди них — захват или убийство Николаса Мадуро

