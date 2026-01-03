Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны
Источник: Дональд Трамп
Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. По его словам, президент страны Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны на самолете.
«Соединенные Штаты Америки успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США», — заявил Трамп.
Трамп также анонсировал пресс-конференцию по итогам операции, которая пройдет в 11:00 во Флориде (19:00 по московскому времени).