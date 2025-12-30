В начале декабря ЦРУ нанесло удар беспилотником по портовому сооружению на побережье Венесуэлы, пишет CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников, удар был нанесен по удаленному причалу на венесуэльском побережье, который, по мнению правительства США, использовался преступной группировкой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их последующей отправки морским путем. Людей на объекте в этот момент не было, пострадавших от удара нет.

Один из источников CNN сообщил, что удар был успешным — объект и находившиеся там лодки были уничтожены — но охарактеризовал его в значительной степени как символический, пояснив, что это лишь один из многих портовых объектов, используемых венесуэльскими наркоторговцами.

Этот удар стал первым известным случаем, когда США атаковали цель внутри страны, а не в море, отмечает телеканал.

Трамп атаку напрямую не подтверждал, но в интервью 26 декабря признал, что США уничтожили некий «крупный объект, откуда приходят корабли». Когда его снова спросили об этом спустя два дня, он сказал, что США атаковали «в районе доков, где загружают суда наркотиками». «Итак, мы ударили по всем лодкам, а теперь ударили по району», — заявил президент США.

В ЦРУ от комментариев отказались.

Отношения США и Венесуэлы обострились с приходом Трампа в Белый дом. Администрация Трампа не признает Мадуро легитимным президентом и обвиняет правительство страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С осени правительство США наносит удары по кораблям в море, которые, как утверждается, перевозят наркотики. В результате этих ударов погибли не менее 95 человек, однако об атаках внутри страны до этого известно не было.

