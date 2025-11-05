Hu Yousong / Xinhua / Scanpix / LETA

Администрация президента США Дональда Трампа разработала несколько вариантов военных действий в Венесуэле, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Первый вариант предполагает, что США нанесут авиаудары по военным объектам, чтобы ослабить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По мнению чиновников, если Мадуро поймет, что больше не защищен, он попытается бежать, что сделает его более уязвимым для поимки. Противники этого сценария допускают, что жители Венесуэлы могут сплотиться вокруг лидера, оказавшегося в трудном положении.

Второй вариант сводится к тому, что США направят в Венесуэлу элитное подразделение войск специального назначения «Дельта» или отряд морской пехоты SEAL Team 6, которые занимаются борьбой с терроризмом. Перед ними могут поставить задачу захватить или убить Мадуро. В этом случае администрация Трампа попытается обойти давний запрет на убийство иностранных лидеров, утверждая, что Мадуро прежде всего глава наркокартеля Cartel de los Soles, а не законный президент страны.

Третий вариант предусматривает, что в Венесуэлу отправят американские антитеррористические силы, чтобы захватить аэродромы и, по крайней мере, некоторые нефтяные месторождения и инфраструктуру в Венесуэле.

Два последних варианта, как отмечает NYT, сопряжены с гораздо большими рисками для военных США, особенно, если они будут преследовать Мадуро в условиях города, например, в Каракасе, столице Венесуэлы.

Дональд Трамп не хочет рассматривать варианты, которые подвергнут риску американских солдат. Поэтому в разрабатываемых планах используются морские беспилотники и дальнобойное оружие. Эти варианты могут оказаться более жизнеспособными, когда в Карибское море в середине ноября прибудет авианосец «Джеральд Р. Форд», на борту которого находятся около пяти тысяч человек и более 75 самолетов ударного, разведывательного и вспомогательного назначения, в том числе истребители F/A-18.

Авианосец «Джеральд Р. Форд» во время испытаний у побережья американского штата Флорида, 8 августа 2021 года US Navy/Cover-Images

Газета указывает, что Трамп, скорее всего, не станет принимать решение до тех пор, пока авианосец «Джеральд Р. Форд» не прибудет к берегам Венесуэлы. По данным NYT, Трамп не принял решение, как поступить дальше и стоит ли вообще предпринимать какие-либо действия. Президент не хочет одобрять операции, которые могут обернуться провалом. Но многие из его советников настаивают на том, что Мадуро нужно сместить с поста президента.

Помощники президента США обратились в Минюст, чтобы получить дополнительные рекомендации по поводу того, как обеспечить правовую основу для любых военных действий. Ожидается, что Минюст признает Мадуро законной целью, утверждая, что он возглавляет наркокартель.

США с конца августа активно наращивают свое военное присутствие у берегов Венесуэлы. В Карибском бассейне уже находятся около 10 тысяч американских военных: половина из них размещена на военных кораблях, остальные — на базах в Пуэрто-Рико. В последние недели американские бомбардировщики B-52 и B-1 выполняют полеты у побережья Венесуэлы в рамках «демонстрации силы», пишет NYT. Николас Мадуро на этом фоне обратился за военной помощью к России, Ирану и Китаю.

