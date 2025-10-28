Николас Мадуро и Битнер Вильегас в кабине пилота. 15 декабря 2023 года AP / Scanpix / LETA

Сотрудник министерства внутренней безопасности США пытался завербовать главного пилота президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы тот доставил лидера страны в место, где США могли бы его арестовать. Об этом агентству Associated Press рассказали действующие и бывшие американские чиновники, а также один из представителей венесуэльской оппозиции.

В 2020 году США предъявили обвинение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в наркоторговле и хранении оружия. По версии Минюста США, Мадуро как минимум с 1999 года был одним из лидеров наркокартеля Cartel de Los Soles («Картель солнц»), который занимался переправкой кокаина из Колумбии в США через Венесуэлу. Кроме того, действующая администрация Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября 2025 года США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. По данным СNN, Трамп также рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы. Президент США, сообщали The New York Times и Reuters, поручил прекратить все дипломатические усилия по урегулированию отношений с Каракасом, а также разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле. Мадуро назвал действия США «враждебной осадой».

План вербовки пилота президента Венесуэлы разработали в апреле 2024 года. В то время 50-летний агент министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес работал атташе в посольстве США в Доминиканской Республике.

Информатор сообщил ему, что два дорогостоящих самолета Dassault Falcon 2000EX и Dassault Falcon 900EX, связанных с Мадуро, находятся на ремонте в одном из аэропортов в столичном Санто-Доминго. Лайнеры сопровождали пятеро пилотов, в том числе главный летчик — генерал Битнер Вильегас.

Агенты США допросили пилотов, сделав вид, что не знают об их связях с Мадуро и с другими высокопоставленными чиновниками Венесуэлы. С Вильегасом они говорили в последнюю очередь. Под конец беседы Лопес предложил пилоту в обмен на щедрое вознаграждение доставить Мадуро туда, где его получится задержать. Место пилоту предложили выбрать самому — Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико или военная база США в заливе Гуантанамо.

Венесуэльский летчик не ответил ничего определенного, но оставил Лопесу номер своего мобильного телефона. Агенты сочли, что это хороший знак. Пилотам позволили вернуться в Венесуэлу, а самолеты задержали. Позднее их конфисковали в рамках санкционного режима против страны.

Лопес в течение 16 месяцев переписывался с Вильегасом, пытаясь уговорить его выдать Мадуро. Он продолжал общаться с пилотом даже после ухода на пенсию в июле 2025-го, а в августе после того, как США увеличили награду за помощь в поимке президента Венесуэлы до 50 миллионов долларов, переслал информацию об этом летчику. Но в итоге пилот перестал отвечать на сообщения Лопеса.

По словам источников агентства, когда стало ясно, что план провалился, агент и другие участники антимадуровского движения решили попытаться вывести из себя венесуэльского лидера.

19 сентября бывший чиновник первой администрации Дональда Трампа Маршалл Биллингсли, который близок к венесуэльской оппозиции, поздравил в соцсетях Вильегаса с днем рождения. Он также опубликовал фото, сделанное во время беседы генерала с Лопесом в Доминикане, обрезав на нем агента.

Пост, утверждает Associated Press, был опубликован за минуту до того, как самолет Мадуро вылетел из Каракаса. Через 20 минут борт неожиданно вернулся в аэропорт.

Публикация Биллингсли вызвала резонанс в венесуэльских социальных сетях. Противники Мадуро предполагали, что пилоту приказали вернуться для допроса. Другие опасались, что его могут посадить в тюрьму.

Несколько дней о Вильегасе не было новостей. 24 сентября он появился на пропагандистском телешоу, где рассказывали о преданности и неподкупности венесуэльских летчиков.

Associated Press в своей статье сравнивает попытку завербовать пилота со шпионским триллером. «В более широком смысле, эта схема демонстрирует, насколько усиленно — и зачастую небрежно — США на протяжении многих лет пытались свергнуть Мадуро», — отмечает агентство.

