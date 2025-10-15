NYT: Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле

Администрация Дональда Трампа разрешила ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле в рамках кампании против президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Издание отмечает, что ЦРУ сможет проводить операции против властей Венесуэлы «как самостоятельно, так как в сочетании с более масштабной военной операцией». Полномочия, предоставленные Трампом, позволят агентству проводить операции в том числе «со смертельным исходом».

Планирует ли уже сейчас ЦРУ какие-либо операции в Венесуэле, неизвестно, подчеркивает The New York Times.

6 октября The New York Times и Reuters сообщали, что Трамп поручил прекратить все дипломатические усилия по урегулированию отношений с Венесуэлой. В администрации Трампа посчитали, что усилия спецпредставителя президента Ричарда Гренелла, который вел переговоры с властями Венесуэлы, бесполезны. По данным NYT, администрация Трампа уже разработала несколько военных планов в случае эскалации конфликта, среди них — планы по отстранению Мадуро от власти.

Администрация Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября 2025 года США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики.

В начале сентября СNN сообщал, что Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы. По словам собеседников телеканала, в Белом доме считают, что такие действия были бы полезны «в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление» Мадуро.

Николас Мадуро называл действия США «враждебной осадой». Он призывал Вашингтон «отказаться от своих планов насильственной смены режима в Венесуэле и во всей Латинской Америке».

