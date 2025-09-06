CNN: Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, осведомленные о планах американской администрации.

В Белом доме считают, что такие действия были бы полезны «в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро».

Источники отмечают, что американский удар по судну из Венесуэлы, о котором сообщалось 2 сентября, был «лишь началом гораздо более масштабных усилий по избавлению региона от наркотрафика и потенциальному отстранению Мадуро от власти».

На вопрос журналистов 5 сентября, хотел бы он, чтобы в Венесуэле сменилась власть, Трамп ответил: «Мы не обсуждаем это. Но мы видим, что в Венесуэле прошли выборы, которые, мягко говоря, были очень странными».

В последние недели США перебросили значительные военные силы в Карибский бассейн, что, по словам чиновников Белого дома, должно было послужить «сигналом» для Мадуро. Корабли, оснащенные ракетами «Томагавк», ударная подводная лодка, несколько самолетов, а также более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев сейчас находятся недалеко от берегов Венесуэлы, отмечает CNN.

Госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы, заявил, что «это операция по борьбе с наркотиками». «Мы собираемся бороться с наркокартелями, где бы они ни находились, где бы они ни действовали», — сказал он.

Наращивание военного присутствия у границ с Венесуэлой оказывает давление на Мадуро, которого глава Пентагона Пит Хегсет называл «фактически главарем наркогосударства», пишет Reuters. «Предпочтительный вариант действий для Мадуро — уйти самому», — сказал CNN один из источников, осведомленный о планах администрации президента США.

2 сентября Трамп объявил, что американские военные потопили судно из Венесуэлы, перевозившее наркотики. Рубио заявил, что военные «нанесли смертельный удар» в южной части Карибского моря по «наркосудну», которое эксплуатировалось некой «признанной наркотеррористической организацией».

Николас Мадуро называл действия США «враждебной осадой» и обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности, и суверенитета страны». Он также призвал Вашингтон «отказаться от своих планов насильственной смены режима в Венесуэле и во всей Латинской Америке».