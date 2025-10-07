NYT: Трамп поручил прекратить попытки дипломатического урегулирования конфликта с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп поручил прекратить все дипломатические усилия по урегулированию отношений с Венесуэлой, сообщили The New York Times и Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и высокопоставленными венесуэльскими чиновниками вел спецпредставитель президента США Ричард Гренелл. В четверг, 2 октября, Трамп позвонил Гренеллу и сказал ему, что все дипломатические контакты, в том числе переговоры с Мадуро, должны быть прекращены.

Как отмечает NYT, Гренелл вел переговоры с Мадуро в течение нескольких месяцев. Контакты активизировались в последние недели после того, как американские военные начали наносить удары по кораблям из Венесуэлы, которые, как утверждается, перевозили наркотики. Гренелл пытался заключить сделку, которая позволила бы избежать более масштабного конфликта. По словам источника газеты, госсекретарь США Марко Рубио посчитал усилия спецпредставителя бесполезными.

Администрация Трампа уже разработала несколько военных планов в случае эскалации конфликта, пишет NYT. Эти операции могут включать планы по отстранению Мадуро от власти.

Неназванный представитель Белого дома заявил, что Трамп готов использовать «все возможности американской власти», чтобы остановить ввоз наркотиков в США, и ясно дал понять Мадуро, что намерен положить конец незаконному обороту наркотиков.

Администрация Дональда Трампа обвиняет Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком. С сентября 2025 года США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. Один из последних таких ударов был нанесен в начале октября. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщал об ударе по судну с наркотиками в нейтральных водах близ побережья Венесуэлы.

В начале сентября СNN сообщал, что Трамп рассматривает вариант нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы. По словам собеседников телеканала, в Белом доме считают, что такие действия были бы полезны «в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление» Мадуро.

Телеканал отмечал, что США перебросили значительные военные силы в Карибский бассейн, что, по словам чиновников Белого дома, должно было послужить «сигналом» для Мадуро. Корабли, оснащенные ракетами «Томагавк», ударная подводная лодка, несколько самолетов, а также более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев находятся недалеко от берегов Венесуэлы.

Николас Мадуро называл действия США «враждебной осадой». Он призывал Вашингтон «отказаться от своих планов насильственной смены режима в Венесуэле и во всей Латинской Америке». В сентябре, как пишет NYT, Мадуро написал письмо Трампу, в котором отрицал, что Венесуэла занимается незаконным оборотом наркотиков, и предлагал вести дальнейшие переговоры с США через Гренелла.

Читайте также

Почему США наносят удары по венесуэльским кораблям с наркотиками? И поможет ли Кремль латиноамериканскому союзнику? Объясняет политолог Владимир Рувинский (Riddle Russia)

