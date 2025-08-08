США увеличили награду за помощь в поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро до 50 миллионов долларов. За поимку Усамы бин Ладена предлагали вдвое меньше
Власти США увеличили вознаграждение за информацию, которая поможет задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Теперь сумма вознаграждения составляет 50 миллионов долларов.
Вашингтон обвиняет Мадуро в незаконном обороте наркотиков и связях с преступными группировками. «Он [Мадуро] один из крупнейших наркоторговцев в мире и угроза нашей национальной безопасности», — заявила генпрокурор США Пэм Бондии, объявив об увеличении вознаграждения.
США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркоторговле и и хранении оружия в 2020 году. Тогда за помощь в поимке Мадуро объявили награду в 15 миллионов долларов.
По версии Минюста США, Мадуро как минимум с 1999 года был одним из лидеров наркокартеля Cartel de Los Soles («Картель солнц»), который занимался переправкой кокаина из Колумбии в США через Венесуэлу.
В начале 2025 года, вскоре после того как Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы, Вашингтон увеличил награду до 25 миллионов долларов. Столько же США предлагали за поимку лидера «Аль-Каеды» Усамы бин Ладена после терактов 11 сентября 2001 года. Бин Ладен был убит в 2011-м.