Венесуэла попросила Россию помочь с самолетами и ракетами «перед лицом угрозы войны». Американские медиа пишут, что США готовы нанести удары

Сотрудник вооруженных сил Венесуэлы во время митинга в Каракасе, проходящего на фоне растущей напряженности в отношениях с США, 30 октября 2025 года Gaby Oraa / Reuters / Scanpix / LETA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в октябре направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросил укрепить воздушную оборону Венесуэлы, в том числе восстановить несколько российских истребителей Су-30. Об этом 31 октября сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на внутренние документы американского правительства.

Согласно этим документам, Мадуро подчеркнул в письме, что российские самолеты Су-30, которые ранее купила Венесуэла, — это «самое важное средство сдерживания, которым располагало национальное правительство Венесуэлы перед лицом угрозы войны».

В том же письме Мадуро попросил Путина, чтобы Россия помогла провести полную модернизацию пяти радиолокационных станций, продала 14 ракетных комплексов и оказала некую «логистическую поддержку». Кроме того, лидер Венесуэлы попросил Москву, чтобы госкорпорация «Ростех», отвечающая за оборонную промышленность, предоставила финансирование на три года, сумма в документах не упоминается. В Кремле отказались комментировать письмо.

Венесуэла при прошлом президенте Уго Чавесе (1999-2013) начала активно закупать российское оружие, в том числе танки, истребители Су-30 и ракеты класса земля-воздух. Большая часть закупленного оружия неисправна или устарела, говорят аналитики и источники WP, знакомые с состоянием вооруженных сил Венесуэлы.

Один бывший венесуэльский военный чиновник сообщил на условиях анонимности, что к 2018 году у Венесуэлы было менее пяти боеготовых российских истребителей (всего при Чавесе был поставлен 21 Су-30). Источник добавил, что Чавес купил у России вертолеты и ракеты, но многие из них старые и не представляют реальной угрозы. «Чистый хлам», — описал он состояние вооружений. Между тем, как указывает The Washington Post, в октябре Мадуро заявил, что военные развернули по всей Венесуэле пять тысяч российских переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла-С».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин после церемонии подписания документов о сотрудничестве, 7 мая 2025 года Алексей Никольский / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

В документах властей США также говорится, что Николас Мадуро обратился за военной помощью к Китаю и Ирану. В письме лидеру КНР Си Цзиньпину он попросил «расширить военное сотрудничество» двух стран, чтобы противодействовать «эскалации конфликта между США и Венесуэлой». Мадуро, в частности, попросил власти Китая, чтобы китайские компании ускорили производство систем радиолокационного обнаружения.

По данным США, которые приводит The Washington Post, министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес недавно координировал поставки военного оборудования и беспилотников из Ирана, планируя при этом визит в страну. Министр сообщил иранскому чиновнику, что Венесуэла нуждается в «оборудовании пассивного обнаружения», «глушителях GPS» и «почти наверняка в дронах с дальностью полета 1000 километров», говорится в документах.

Американские СМИ утверждают, что США готовятся нанести удары по Венесуэле. Вашингтон нарастил военные силы в Карибском море

Президент Венесуэлы обратился за помощью на фоне нарастающей угрозы со стороны США. С сентября Соединенные Штаты нанесли более десяти ударов по предполагаемым судам наркоторговцев, которые в основном отправлялись с побережья Венесуэлы. В результате ударов погиб 61 человек. Власти США не предоставили никаких доказательств, что суда были связаны с наркоторговлей, Мадуро отрицал такую связь.

Фрагмент видео удара США по судну из Венесуэлы, которое, как утверждается, перевозило наркотики. 2 сентября 2025 года

На фоне этого США активно наращивают военное присутствие в Карибском море, так, в регион направили авианосец «Джеральд Р. Форд» — самый большой и современный авианосец Военно-морских сил США, который имеет авиагруппу в более чем 75 самолетов.

По данным газеты The Wall Street Journal, администрация президента Дональда Трампа определила цели для нанесения ударов по Венесуэле. Среди них — военные объекты, используемые, как утверждается, для контрабанды наркотиков, в том числе военные порты и взлетно-посадочные полосы. Газета The Miami Herald пишет, что эти объекты якобы используют наркокартель Cartel de los Soles, который, по мнению США, возглавляет Николас Мадуро.

The Wall Street Journal сообщила в публикации от 30 октября, что Трамп пока не принял окончательного решения об ударах. The Miami Herald написала 31 августа, что США могут нанести удары по Венесуэле «в течение нескольких часов или дней». Сам Дональд Трамп в этот же день заявил, что никаких ударов по Венесуэле не планируется. «Нет, это неправда», — сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста о том, что он рассматривает возможность нанести удары по Венесуэле.

США давно хотят задержать Мадуро

США пытались завербовать главного пилота президента Венесуэлы — чтобы тот угнал самолет и похитил Николаса Мадуро. План провалился

США давно хотят задержать Мадуро

США пытались завербовать главного пилота президента Венесуэлы — чтобы тот угнал самолет и похитил Николаса Мадуро. План провалился

Россия — главная надежда Мадуро. Но Москва гораздо меньше заинтересована в поддержке Каракаса, чем раньше

Как указывает The Washington Post, Россия «остается основной опорой для Мадуро». По информации издания, 26 октября в Каракас прилетел военно-транспортный самолет Ил-76, который с 2023 года находится под санкциями США по обвинению в торговле оружием и транспортировке наемников. Самолет прилетел в столицу Венесуэлы по прямому маршруту над Африкой, чтобы избежать западное воздушное пространство. Что на нем доставили, неизвестно.

За день до этого Москва ратифицировала новый стратегический договор с Каракасом. При этом эксперты, опрошенные The Washington Post, считают, что Россия меньше заинтересована в поддержке Мадуро в потенциальном конфликте с США, чем в прошлые годы. Увязнув в войне против Украины и стремясь к более тесному сотрудничеству с другими странами Латинской Америки, пишет газета, Москва в последние годы постепенно сократила свой интерес к Венесуэле, и ничто не указывает на то, что она увеличила поддержку на фоне текущего кризиса.

Противостояние между Вашингтоном и Каракасом, по мнению издания, может быть выгодно для России, поскольку отвлекает внимание США от Европы. «Тот факт, что мы [США] перебросили более 10% наших военно-морских сил в Карибский бассейн, в некотором смысле уже победа для Путина», — сказал бывший посол США в Венесуэле и один из основателей геополитической консалтинговой компании Global Frontier Advisors Джеймс Стори.

Американский миноносец USS Gravely (DDG-107) отплывает из порта Испанья в Тринидад и Тобаго на фоне обострения напряженности в регионе между США и Венесуэлой, 30 октября 2025 года Andrea de Silva / Reuters / Scanpix / LETA

Смена режима в Венесуэле станет серьезным ударом для Москвы, поскольку она потеряет одного из своих основных союзников, пишет WP. Кроме того, это приведет к ослаблению Кубы — еще более давнего союзника России, который, по мнению наблюдателей, может стать следующей в списке Вашингтона.

Некоторые эксперты сомневаются в том, что Россия будет поддерживать Мадуро. Даже договор о сотрудничестве между Россией и Венесуэлой не содержит реальных военных обязательств, только предложение «улучшить связи в области обороны», заявил доктор исторических наук, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. «Сделает ли Россия что-нибудь [в случае операции США]? Я думаю, что это не входит в ближайшие планы российских властей», — считает он.

Почему США бомбят венесуэльские суда?

Почему США наносят удары по венесуэльским кораблям с наркотиками? И поможет ли Кремль латиноамериканскому союзнику? Объясняет политолог Владимир Рувинский (Riddle Russia)

Почему США бомбят венесуэльские суда?

Почему США наносят удары по венесуэльским кораблям с наркотиками? И поможет ли Кремль латиноамериканскому союзнику? Объясняет политолог Владимир Рувинский (Riddle Russia)