The Wall Street Journal: США определили цели для ударов по территории Венесуэлы

Администрация президента Дональда Трампа определила цели для нанесения ударов по Венесуэле, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В число потенциальных целей входят военные объекты, используемые, по данным Белого дома, для контрабанды наркотиков, в том числе военные порты и взлетно-посадочные полосы.

Окончательного решения о нанесении ударов Трамп пока не принял, отметили собеседники WSJ.

Трамп обвиняет власти Венесуэлы и лично президента этой страны Николаса Мадуро в руководстве наркоторговой организацией, которая стремится «наводнить» США наркотиками. В Белом доме также называют Венесуэлу «центром террористической активности». Доказательств этих обвинений Вашингтон не предоставляет. Мадуро их отрицает.

До сих пор действия США против Венесуэлы ограничивались ударами по судам в Карибском море, которые, как утверждали в Белом доме, перевозили наркотики.

Читайте также

Почему США наносят удары по венесуэльским кораблям с наркотиками? И поможет ли Кремль латиноамериканскому союзнику? Объясняет политолог Владимир Рувинский (Riddle Russia)

Читайте также

Почему США наносят удары по венесуэльским кораблям с наркотиками? И поможет ли Кремль латиноамериканскому союзнику? Объясняет политолог Владимир Рувинский (Riddle Russia)