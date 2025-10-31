The Wall Street Journal: США определили цели для ударов по территории Венесуэлы
Администрация президента Дональда Трампа определила цели для нанесения ударов по Венесуэле, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В число потенциальных целей входят военные объекты, используемые, по данным Белого дома, для контрабанды наркотиков, в том числе военные порты и взлетно-посадочные полосы.
Окончательного решения о нанесении ударов Трамп пока не принял, отметили собеседники WSJ.
Трамп обвиняет власти Венесуэлы и лично президента этой страны Николаса Мадуро в руководстве наркоторговой организацией, которая стремится «наводнить» США наркотиками. В Белом доме также называют Венесуэлу «центром террористической активности». Доказательств этих обвинений Вашингтон не предоставляет. Мадуро их отрицает.
До сих пор действия США против Венесуэлы ограничивались ударами по судам в Карибском море, которые, как утверждали в Белом доме, перевозили наркотики.