Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой. Но никто пока не понимает, как это будет выглядеть «Вице-король» Марко Рубио и другие чиновники разрабатывают структуру новой власти

Справа налево: президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и министр обороны Пит Хегсет наблюдают за операцией по захвату Николаса Мадуро. 3 января 2026 года Molly Riley / The White House / Getty Images

Через несколько часов после американской операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции: «Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасную, упорядоченную и законную передачу власти». Учитывая, что в Венесуэле нет ни американских солдат, ни даже американского посольства, как именно США собираются ею управлять, неясно.

Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес, преданная соратница Мадуро. Трамп потребовал от нее «полного доступа к нефти и прочим вещам, чтобы мы могли восстановить их страну», и пригрозил, что если Родригес не будет «вести себя правильно», ее может ждать даже худшая судьба, чем Мадуро.

Делси Родригес Carlos Becerra / Getty Images

По неофициальным данным, роль «вице-короля Венесуэлы», как его назвали журналисты, отводится госсекретарю и советнику президента США по национальной безопасности Марко Рубио — главному идеологу операции против Мадуро. В интервью телеканалу ABC он сказал, что под «управлением Венесуэлой» подразумевается, что США определяют «направление, в котором это все будет двигаться».

По сведениям CNN, Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер и другие чиновники администрации Трампа разрабатывают структуру новой власти в Венесуэле. Еще несколько недель назад они определили, что Делси Родригес вполне устраивает их в качестве переходного руководителя. Они уверены в ее договороспособности. Сразу после захвата Мадуро Родригес называла его единственным законным лидером Венесуэлы, обвиняла США в империализме и даже в «сионистском заговоре». Но спустя всего сутки стала призывать Трампа к миру и диалогу.

Трамп прямо отказался поддержать венесуэльскую оппозицию и сделать президентом Эдмундо Гонсалеса Уррутию, который считается фактическим победителем выборов 2024 года (победу Мадуро отдали в результате массовых фальсификаций). По-видимому, американская администрация посчитала, что полномасштабная смена режима в Венесуэле приведет к потере управляемости, и предпочла сохранить существующую систему власти — по крайней мере, на переходный период.

Эдмундо Гонсалес Уррутия Bernat Armangue / AP / Scanpix / LETA

Есть также версия, что дело в личной обиде: Трамп не захотел передавать власть лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, потому что она в 2025 году получила Нобелевскую премию мира, а Трамп считает, что это он должен был ее получить.

Мария Корина Мачадо Lars Martin Hunstad / Bloomberg / Getty Images

Судя по заявлениям Рубио, США намерены осуществить в Венесуэле своего рода «бесконтактную оккупацию»: не предполагается ни оккупационных войск, ни оккупационной администрации — но в Карибском море остается большая американская военная группировка. Она полностью блокирует страну с моря. Если поведение новых властей будет устраивать американцев — они начнут пропускать танкеры с венесуэльской нефтью. А если не будет устраивать — они смогут проводить новые рейды вроде того, который привел к свержению Мадуро.

Тем временем министр внутренних дел США Даг Бергам и министр энергетики Крис Райт уговаривают американские нефтяные компании инвестировать в Венесуэлу. Американские нефтяные активы там национализировал президент Уго Чавес в 2007 году. Администрация Трампа еще в декабре 2025 года обращалась к руководителям компаний с предложениями «вернуться в Венесуэлу» — но те отказывались: возвращение спустя почти 20 лет потребовало бы огромных вложений, а риски были неприемлемо высоки.

Сложилась парадоксальная ситуация. Публично Трамп заявляет, что американские нефтяники вложат в Венесуэлу большие деньги и получат большие прибыли. Его обвиняют в том, что он затеял смену режима в другой стране ради нефти. А за кулисами нефтяники отказываются от этого «благодеяния» и по-прежнему не желают возвращаться в Венесуэлу — по крайней мере, на тех условиях, которые предлагает Трамп.

