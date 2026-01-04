Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес временным президентом страны

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес должна исполнять обязанности главы государства в отсутствие Николаса Мадуро, постановил Верховный суд страны.

В заявлении суда говорится, что Родригес «принимает на себя должность президента, чтобы гарантировать преемственность управления и всестороннюю защиту страны».

Ранее в субботу сама Делси Родригес выступила с обращением к нации по государственному телевидению Венесуэлы, объявив, что Николас Мадуро остается единственным законным президентом страны. Родригес осудила «вооруженную агрессию США» против Венесуэлы, добавив, что действующее правительство готово защитить народ страны.

Видео она записала в окружении своего брата, главы национального собрания Венесуэлы Хорхе Родригеса, министра внутренних дел Диосдадо Кабельо и министра обороны Владимира Падрино Лопеса.

В ночь на 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой американские спецназовцы захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Они предстанут перед судом в Нью-Йорке по обвинениям в сговоре с целью «наркотерроризма», ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств с целью использования против США. Дональд Трамп объявил, что США будут руководить Венесуэлой до законной передачи власти в стране.

Читайте также

Венесуэла без Мадуро Главное о том, как США свергли власть в соседней стране

Читайте также

Венесуэла без Мадуро Главное о том, как США свергли власть в соседней стране