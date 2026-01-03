«Мы будем управлять Венесуэлой до законной передачи власти» Трамп заявил, что США провели «выдающуюся военную операцию», какой не было со времен Второй мировой войны

По моему приказу США провели необыкновенную, выдающуюся военную операцию в столице Венесуэлы. Были задействованы американские силы с воздуха, земли и моря. Операция прошла идеально. Подобного люди не видели со времен Второй мировой войны. Нам удалось полностью парализовать военные силы Венесуэлы. Ни один американский военнослужащий не погиб. Ни одна нация в мире не сможет достичь того, чего добилась Америка. Мы были готовы нанести новые удары, но в этом не было необходимости. Если потребуется, мы готовы сделать это в будущем.

Мы восстановили справедливость и захватили Николаса Мадуро и его жену. Они предстанут перед американским правосудием по обвинению в «наркотерроризме» против граждан США. Сейчас их везут на корабле в Нью-Йорк. Власть Мадуро кончилась, он больше не президент. Мы будем руководить Венесуэлой до тех пор, пока не сможем осуществить безопасную и разумную передачу власти. Наше партнерство с Венесуэлой сделает народ страны богатым, независимым и безопасным. Американские нефтяные компании вернутся в Венесуэлу и вложат миллиарды долларов в восстановление инфраструктуры. Венесуэльцы снова свободны.

Это краткий пересказ пресс-конференции Дональда Трампа, посвященной военной операции США в Венесуэле.

Читайте также

Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Онлайн «Медузы»

Читайте также

Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Онлайн «Медузы»

Фото на обложке: Jim Watson / AFP / Scanpix / LETA