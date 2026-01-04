Bloomberg: управление Венесуэлой со стороны США возглавит Марко Рубио

Ключевую административную роль в американском управлении Венесуэлой после свержения Николаса Мадуро возьмет на себя госсекретарь Марко Рубио, который всегда активно критиковал венесуэльского лидера и его предшественника Уго Чавеса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.

После того, как 3 января американский спецназ захватил и вывез из Венесуэлы Николаса Мадуро с женой Силией Флорес, Дональд Трамп объявил, что США будут управлять страной до «безопасной, надлежащей и разумной передачи власти». Как именно это будет происходить, он не пояснил. Президент США не исключил размещения в стране американских войск, а также нанесения «второй волны» ударов, но добавил, что это вряд ли потребуется. Кроме того, Трамп пообещал, что американские компании вложат миллиарды долларов в восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

В настоящее время команда Трампа по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио, советника по внутренней безопасности Стивена Миллера и министра обороны Пита Хегсета, работает над структурой управления Венесуэлой, заявил The Wall Street Journal высокопоставленный чиновник.

Верховный суд Венесуэлы назначил временной главой государства вице-президента Делси Родригес. Та уже осудила «военную агрессию США», назвав единственным законным президентом страны Николаса Мадуро.

Трамп пока лишь кратко ответил в комментарии The New York Post, что американское военное присутствие в Венесуэле не потребуется, если Родригес «будет делать то, что мы хотим».

Он также отверг участие венесуэльской оппозиции в лице лауреатки Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо в будущем управлении Венесуэлой.

