Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал военную операцию США в Венесуэле, в результате которой был захвачен и вывезен из страны президент Николас Мадуро с женой Силией Флорес.

«Ну что я могу сказать. Если с диктаторами можно [обращаться] вот так, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше», — заявил он с иронией на брифинге для прессы.

Зеленский не стал пояснять, кого имеет в виду. Украинские СМИ делают вывод, что он намекал на Владимира Путина.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не признает легитимность режима Николаса Мадуро из-за фальсификации выборов и насилия в отношении протестующих. «Мы выступаем за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права, уделяя приоритетное внимание демократии, правам человека и интересам венесуэльцев», — написал он в соцсети Х.

