«Я президент моей страны. Я невиновен». Мадуро выступил в американском суде

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

«Я не виновен ни в чем, что здесь [в обвинительном заключении] упомянуто. Я честный человек. Я все еще президент моей страны», — заявил Мадуро.

Флорес, представляясь в суде, назвала себя первой леди Венесуэлы и также заявила, что не признает вину.

Адвокаты супругов сообщили суду, что в данный момент их подзащитные не добиваются освобождения под залог — они подадут ходатайства об этом позже.

Защитник Мадуро Барри Поллак отметил, что существуют вопросы к законности того, как его клиент был доставлен в США. Адвокат Флорес Марк Донелли сказал, что она получила травмы при похищении и нуждается в медицинском осмотре.

На этом судебное заседание завершилось. Следующее назначено на 17 марта 2026 года.

Николас Мадуро и Силия Флорес были вывезены из Венесуэлы американским спецназом в ночь на 3 января. Их перевезли в Нью-Йорк и заключили под стражу. Власти США обвиняют президента Венесуэлы в контрабанде наркотиков в страну и хранении оружия, его жену — в контрабанде наркотиков и получении взяток.

В ходе первого заседания суда Мадуро и Флорес формально зачитают обвинения, и судья убедится, что у них есть адвокаты. Также судья рассмотрит возможность их выхода под залог. Но, отмечает CNN, удовлетворение этого ходатайства маловероятно.

