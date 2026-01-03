«Каракас за три часа. Эталонная СВО» Что пишут Z-блогеры об операции США в Венесуэле

Происходит нарушение всех мыслимых норм сосуществования. Бомбят столицу соседнего государства за то, что «хочется мне кушать». Казалось бы, прогрессивные силы всего мира — Россия, Китай, КНДР и весь БРИКС — должны бы уже показать дипломатический оскал и защитить суверенитет Венесуэлы? Нападение на Венесуэлу — это удар по Глобальному югу, удар по интересам Китая, удар по интересам России. Война за передел мира будет обостряться. Мы живем в мире, где единственное право — это право сильного. Вот такой неоколониализм. Россия борется за другой миропорядок.

Трамп показал две вещи: как бить по центрам принятия решений и как должны работать спецслужбы. Американцы в Венесуэле копируют первые часы в в 2022 году. Шутки шутками, а операцию провели грамотно. Каракас за три часа. Эталонная СВО с ограниченными целями и участием. Прилетели, сделали дело, улетели. Наверняка, так и наша СВО задумывалась. Быстро, эффектно и результативно. Вряд ли Герасимов планировал четыре года воевать. Если хотим, как у американцев, то сначала нужно понять, что конкретно-то хотим и что вообще из этого в принципе можем сделать. Без трезвой аналитики не будет нормальных выводов и будут те же грабли. Завидовать будем, товарищ Берия.

Это постов в популярных провоенных , посвященных операции США в Венесуэле.

Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Онлайн «Медузы»

Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Онлайн «Медузы»

Фото на обложке: Leonardo Fernandez Viloria / AP / Scanpix / LETA