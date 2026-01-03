МИД России: США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы

Власти США совершили «акт вооруженной агрессии против Венесуэлы», захватив президента Николаса Мадуро и его жену, заявили в министерстве иностранных дел России.

«Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости», — говорится в заявлении МИД РФ.

Российские дипломаты призвали не допустить дальнейшей эскалации, отметив, что Латинская Америка «должна оставаться зоной мира».

«Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД также назвал «неприемлемым посягательством на суверенитет независимого государства» задержание и вывоз из Венесуэлы Николаса Мадуро с женой и призвал «незамедлительно внести ясность в эту ситуацию».

Что происходит в Венесуэле прямо сейчас

Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Онлайн «Медузы»

Что происходит в Венесуэле прямо сейчас

Трамп сверг Мадуро. Президент Венесуэлы захвачен американскими войсками Онлайн «Медузы»