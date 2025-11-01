Больше не принц Эндрю, любимый сын Елизаветы II, официально лишен всех титулов. Это редчайшее событие для британской королевской семьи. Вот что к нему привело

Принц Эндрю в 2024 году JUSTIN TALLIS / AFP / Scanpix / LETA

Король Карл III лишил своего младшего брата, принца Эндрю, всех титулов и приказал ему покинуть Виндзор. СМИ называют это решение беспрецедентным. Оно было принято из-за связи Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле. Он покончил с собой в 2019 году, но и после самоубийства скандал вокруг него не затихал — и отбрасывал длинную тень на королевскую семью. «Медуза» рассказывает историю бывшего герцога Йоркского, первого за несколько поколений представителя британской монархии, потерявшего королевский статус.

Любимый сын королевы, герой войны, принц с сомнительными знакомствами

Принц Эндрю родился в 1960 году. Он был третьим из четырех детей королевы Великобритании Елизаветы II — и, как считается, ее любимым ребенком, которому она многое прощала. В 1979 году Эндрю поступил на службу в Королевский военно-морской флот как пилот вертолета. Он участвовал в , во время которой спасал британских моряков и выполнял роль приманки для аргентинских ракет, уводя их от британских кораблей. Пресса называла его героем.

Королева Великобритании с мужем и детьми в замке Балморал, 1960 год Bettmann / Getty Images

Эндрю после первого самостоятельного полета на планере, 1976 год PA Images / Getty Images Эндрю после возвращения с Фолклендской войны, 1982 год Jayne Fincher / The Fincher Files / Popperfoto / Getty Images

В 1986 году принц Эндрю женился на Саре Фергюсон, британской аристократке, которую знал с детства. В день свадьбы королева даровала сыну титул герцога Йоркского. У Эндрю и Сары родились две дочери, принцессы Беатрис и Евгения. Брак герцога и герцогини Йоркских продлился недолго — уже в 1992 году они расстались, а спустя еще четыре года официально развелись. При этом бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Сара Фергюсон называла их с принцем Эндрю «самой счастливой разведенной парой в мире».

Принц Эндрю, 1980 год Jayne Fincher / The Fincher Files / Popperfoto / Getty Images Сара Фергюсон, 1986 год Julian Parker / UK Press / Getty Images

Свадьба герцога и герцогини Йоркских, 1986 год Bettmann / Getty Images

В публичном поле имена принца Эндрю и Сары Фергюсон много лет связывали с денежными скандалами и сомнительными знакомствами. Принц принимал в Букингемском дворце Сахера аль-Матери, зятя тунисского диктатора Зин аль-Абидина Бен Али, продал свой дом Тимуру Кулибаеву, зятю президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (по цене выше рыночной) и подружился с предполагаемым китайским шпионом. Ходили слухи и о его многочисленных романах.

Сара Фергюсон после развода выступала на ТВ, писала мемуары и рекламировала программу похудения. Сообщалось, что из-за склонности к роскошному образу жизни она постоянно была в долгах. Так, в 2010 году ее разоблачили при попытке получить 500 тысяч фунтов стерлингов за «доступ» к принцу Эндрю, который в то время занимал пост спецпредставителя Великобритании по торговле и инвестициям.

«Быть верным своим друзьям — это добродетель». Как принц Эндрю подружился с Джеффри Эпштейном

По словам принца, с американским финансистом он познакомился в 1999 году. Однако писатель Эндрю Лоуни, автор неофициальной биографии принца «Взлет и падение дома Йорков», утверждал, что герцог Йоркский и Эпштейн были знакомы с начала 1990-х — и что для финансиста принц якобы был «полезным идиотом, который обеспечивал респектабельность, доступ к политическим лидерам и деловым возможностям». Согласно этой же книге, Эпштейн мог передать компрометирующие Эндрю материалы властям Израиля, Саудовской Аравии, Ливии и России (впрочем, саму книгу, которая содержит много «пикантных» подробностей о жизни принца, в прессе называли неправдоподобной).

Эндрю и Джеффри Эпштейн на скачках в Аскоте, 2000 год Tim Graham Photo Library / Getty Images

Эндрю рассказывал, что познакомился с Эпштейном через Гилейн Максвелл, дочь британского медиамагната и парламентария Роберта Максвелла. Сообщалось, что в 1999 году принц пригласил Эпштейна в Балморал, шотландскую резиденцию Елизаветы II, а в 2000-м был замечен с ним в поместье Дональда Трампа во Флориде. В 2008 году Эпштейна приговорили к 13 месяцам тюрьмы за сексуализированные преступления, но Эндрю не прекратил с ним общаться. В 2010 году их сфотографировали во время прогулки в Нью-Йорке. Это фото вызвало скандал, из-за которого Эндрю пришлось оставить пост спецпредставителя по торговле, а Саре Фергюсон — извиняться за то, что Эпштейн по просьбе Эндрю помогал ей расплатиться с долгами.

Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре (в центре) и Гилейн Максвелл в 2001 году. Это фото было опубликовано в прессе спустя 10 лет US District Court — Southern District of New York / AFP / Scanpix / LETA Обложка таблоида New York Post c фотографией Эндрю и Эпштейна, гуляющих в Центральном парке в Нью-Йорке

Мелания Трамп (слева), принц Эндрю и Джеффри Эпштейн на вечеринке в поместье Дональда Трампа Мар-о-Лаго, 2000 год Davidoff Studios / Getty Images

«Главной причиной, по которой Эндрю общался с Джеффри [Эпштейном], было желание раздобыть денег для Сары Фергюсон. Эндрю чувствует ответственность за Сару. В газетах писали, что она получила от Джеффри 15 тысяч фунтов стерлингов, но я думаю, что на самом деле он давал ей сотни тысяч», — говорил в 2011 году источник Vanity Fair.

При этом он считал, что принц Эндрю действительно подружился с Эпштейном — финансист якобы был тем человеком, который заставил его впервые надеть джинсы, и тем, кто «научил его расслабляться». После первого приговора Эпштейну принцу советовали разорвать контакты с финансистом. Он отказался со словами о том, что «быть верным своим друзьям — это добродетель», говорил тот же источник.

Когда Эпштейн погиб, Эндрю дал интервью. Оно оказалось настолько провальным, что принц лишился королевских полномочий

Принц Эндрю утверждал, что не спал с «девушками Эпштейна». Однако в 2015 году его имя появилось в судебном иске, который подали эти самые девушки. Одна из них — Вирджиния Джуффре, которая станет самой известной обвинительницей Эпштейна, — заявила, что вынуждена была вступить в сексуальную связь с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет. По ее словам, они занимались сексом трижды; за это она получила от Эпштейна как минимум 15 тысяч долларов. Букингемский дворец и сам принц Эндрю категорически отрицали эти обвинения. Никаких последствий для сыны королевы тогда не было.

Сара Рэнсом, Вирджиния Джуффре и Марийке Шартуни — женщины, пострадавшие от действий Эпштейна, 2019 год Emily Michot / Miami Herald / Tribune News Service / Getty Images

В 2019 году Эпштейна повторно задержали по делу о связях с несовершеннолетними и вовлечение их в секс-работу. Через месяц он повесился в тюрьме. Гибель финансиста снова привлекла внимание к его дружбе с Эндрю, и принц решил дать интервью об этом. Он отрицал секс с Джуффре, но не отношения с Эпштейном. Эндрю заявил, что не жалеет об этой дружбе, поскольку благодаря ей смог больше узнать о торговле и бизнесе. Его заявления назвали пиар-провалом. Через три дня после интервью, в ноябре 2019-го, принц объявил, что отказывается от исполнения королевских обязанностей, поскольку его отношения с Эпштейном «стали серьезной помехой» для его семьи и благотворительных организаций, которые он поддерживал.

Мурал с изображением принца Эндрю и словом «позор» в Лондоне, 2020 год Guy Smallman / Getty Images

Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю. Иск был урегулирован, но принц потерял титул «Его королевское высочество»

Эндрю продолжал отрицать обвинения в сексе с Джуффре. В 2021 году она подала иск, в котором принц стал единственным ответчиком. Этот иск в итоге был урегулирован: сообщалось, что герцог Йоркский заплатил Джуффре и ее проекту по защите жертв сексуализированной эксплуатации 12 миллионов фунтов — возможно, при помощи Елизаветы II. Однако привилегии Эндрю снова были урезаны — на этот раз он лишился воинских званий и титула «Его королевское высочество». Спустя полгода после этого Гилейн Максвелл, познакомившая Эндрю с Эпштейном, получила 20 лет тюрьмы.

Несмотря на уход в тень, Эндрю сохранил титулы принца и герцога Йоркского, а также свой дом в Виндзоре. Журналисты писали, что его старший брат Чарльз, который в 2023 году стал королем Карлом III, «пытался немного реабилитировать» Эндрю, но ни наследник престола принц Уильям, ни британское общество не испытывали к нему сочувствия. Опросы показывали, что Эндрю — самый непопулярный из членов королевской семьи.

Перед выходом мемуаров Джуффре принц пообещал не пользоваться своим герцогским титулом. Теперь он потерял его официально

17 октября 2025 года принц Эндрю объявил, что перестанет пользоваться титулом герцога Йоркского. Он повторил, что по-прежнему отрицает все обвинения, но считает нужным сделать «еще один шаг» ради королевской семьи. Это заявление прозвучало за несколько дней до выхода мемуаров Вирджинии Джуффре, в которых она подробно рассказала о своих встречах с принцем (например, о том, как при знакомстве он заметил, что она лишь немногим старше его дочерей). Мемуары были опубликованы посмертно — весной 2025 года 41-летняя Джуффре покончила с собой в своем доме в Австралии.

Мемуары Вирджинии Джуффре «Ничья девушка» Ming Yeung / Getty Images

Возможно, принц Эндрю считал, что устного отказа от титула герцога Йоркского будет достаточно, чтобы заглушить критиков, но это оказалось не так. СМИ активно обсуждали его письмо Эпштейну, написанное в 2011 году (хотя Эндрю уверял, что не общался с ним с 2010-го), и договор на особняк Роял-лодж в Виндзоре, из которого следовало, что Эндрю не платит за аренду. Поскольку доходы от использования Роял-лоджа перечисляются в бюджет, британские парламентарии поставили под сомнение право Эндрю жить там. Более того, некоторые из них призвали официально лишить принца всех его титулов через парламентский акт.

«Мысль о том, что депутаты Палаты общин начнут вмешиваться, вызвала определенную тревогу [в королевской семье]. Если они отнимут титул у Эндрю, что им помешает пойти дальше? Не войдут ли они во вкус и не решат ли вмешаться в линию престолонаследия, исключив из нее принца Гарри? Это ящик Пандоры, который никто не хотел открывать», — заявил источник The Telegraph.

По всей видимости, король Карл решил не рисковать — и сам начал процедуру лишения Эндрю всех титулов, званий и почестей. «Эти меры порицания признаны необходимыми, несмотря на то, что он [Эндрю] продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Их Величества хотят ясно дать понять, что их мысли и глубочайшее сочувствие были и остаются с жертвами любых форм насилия», — говорится в заявлении Букингемского дворца.

65-летний Эндрю перестанет быть принцем и станет частным лицом по фамилии Маунтбеттен-Виндзор. Он освободит Роял-лодж — как и Сара Фергюсон, которая живет там вместе с ним. Эндрю переедет в Сандрингем, личное поместье британской королевской семьи, а его размещение там оплатит король. Роберт Хардман, биограф британской монаршей семьи, назвал это «королевским аналогом» ссылки в Сибирь.

Несмотря на потерю титулов, Эндрю не планируют исключать из линии престолонаследия. Он остается восьмым в очереди на британский престол (однако «крайне маловероятно, что ему когда-либо позволят стать преемником», считает обозреватель Sky News Аластер Брюс). Дочери Эндрю Беатрис и Евгения по-прежнему останутся принцессами и сохранят все свои привилегии.

Первые полосы британских газет 31 октября 2025 года. Все они посвящены Эндрю Rhianna Chandwick / AFP / Scanpix / LETA

Что об этом говорят

СМИ в разных странах мира назвали произошедшее «крайним вариантом», «неслыханным событием» и «позором», достойным учебников истории.

«Изгнание принца Эндрю и лишение его дорогого ему привилегированного королевского статуса — беспощадный акт со стороны короля. Взойдя на трон в 73 года, Чарльз всегда понимал, что ему предстоит роль хранителя монархии, и не мог допустить разложения института, который держится на общественном согласии», — рассуждает The Guardian.

«Со времен отречения короля Эдуарда VIII в 1936 году из-за его намерения жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон [британская] королевская семья не переживала столь резкого и публичного понижения статуса одного из своих самых высокопоставленных членов», — отмечает The New York Times.

«В современном мире не существует прецедентов столь колоссальной утраты королевского статуса», — резюмирует «Би-би-си».

«Слово „беспрецедентный“ в статьях о королевской семье употребляют слишком часто. Вот что, наконец, по-настоящему заслуживает этого слова», — вторит The Telegraph.

По данным СМИ, решение короля Карла поддержала вся королевская семья и правительство, с которыми Букингемский дворец предварительно провел консультации о статусе принца Эндрю. Сам Эндрю якобы тоже не возражал. «Учитывая, что теперь за его жилье будет платить брат, неясно, мог ли он возражать», — иронизирует Toronto Star.

Виндзорский замок, одна из официальных резиденций британского монарха Tolga Akmen / EPA / Scanpix / LETA

Журналисты приветствуют решительность Букингемского дворца, но задаются вопросом, почему она не была проявлена раньше.

«Столько всего было известно многие годы — неподобающие деловые связи, необъяснимое финансирование, контакты с осужденным за сексуализированные преступления Джеффри Эпштейном. Список действующих лиц менялся — то предполагаемые китайские шпионы, то богатые родственники диктаторов, — но история оставалась той же. <…> Эндрю много лет терял должности, но продолжал жить по-королевски, и терпение общества иссякло» — возмущается «Би-би-си».

Скай Робертс, брат Вирджинии Джуффре, назвал лишение Эндрю статуса королевской особы победой. Но призвал пойти дальше и расследовать его связь с Эпштейном. По мнению Робертса, Эндрю «должен сидеть в тюрьме».