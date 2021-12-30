Светской львице Гилейн Максвелл грозит 65 лет заключения Ее признали виновной в склонении девочек к сексу с финансистом Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в тюрьме

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Jane Rosenberg / Reuters / Scanpix / LETA

Американскую светскую львицу Гилейн Максвелл, бывшую подругу и помощницу финансиста Джеффри Эпштейна, признали виновной в склонении несовершеннолетних к сексу с ним. Об этом пишет The New York Times.

Джеффри Эпштейн был миллионером и имел множество влиятельных друзей, среди которых были президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, а также британский принц Эндрю. В 2019 году 66-летнего Эпштейна задержали по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Спустя месяц бизнесмен покончил с собой в нью-йоркской тюрьме.

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60-летняя Гилейн Максвелл — дочь британского медиамагната Роберта Максвелла, дружественного СССР. Она познакомилась с Эпштейном в 1990-х годах. Они встречались, а после расставания сохранили близкие отношения. Эпштейн называл Максвелл своим лучшим другом, а она участвовала в управлении его недвижимостью и организовывала его досуг.

В 2020 году Максвелл задержали по обвинению в том, что она искала несовершеннолетних девушек для сексуальных развлечений Эпштейна. В прессе стали писать, что она предлагала девушкам работу массажисток, втиралась к ним в доверие и склоняла их к близости с финансистом. Некоторые девушки занимались сексом не только с Эпштейном, но и с его влиятельными друзьями.

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Суд над Максвелл проходил в Нью-Йорке. В суде выступили четыре женщины, которые, по их словам, стали жертвами сексуальной эксплуатации со стороны Эпштейна; только одна из них раскрыла свое полное имя.

Две свидетельницы рассказали, что начали заниматься сексом с Эпштейном с 14-летнего возраста. Одна из них заявила, что Максвелл иногда присутствовала при их встречах, а вторая — что подруга Эпштейна трогала ее грудь. Еще две свидетельницы завили, что воспринимали Максвелл как наставницу или старшую сестру, которая водила их по магазинам и в кино.

Максвелл пыталась выстроить доверительные отношения с девушками, чтобы позднее убедить их устраивать Эпштейну сеансы сексуализированного массажа, которые иногда заканчивались многолетней сексуальной связью с финансистом. «Максвелл была изощренным хищником. <…> Она манипулировала девушками и готовила их к сексуальному насилию», — заявила в суде прокурор Элисон Мо.

Сама Максвелл в суде не выступала. Ее защита пыталась убедить присяжных, что их клиентка стала жертвой предубеждения прокуроров против Эпштейна и что она была не так близка с погибшим финансистом, как это представлялось.

Присяжные совещались по поводу виновности Максвелл пять дней. В итоге они признали светскую львицу виновной по пяти из шести пунктов обвинения. Самое тяжкое из вмененных ей преступлений — торговля несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Только по этому пункту Максвелл грозит до 40 лет тюрьмы. В общей же сложности ее могут приговорить к 65 годам лишения свободы.

Когда Максвелл вынесут приговор, пока неизвестно. Сама женщина не признала себя виновной. Ее адвокаты заявили, что верят в ее невиновность, разочарованы решением присяжных и намерены добиться обжалования.

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Ольга Корелина