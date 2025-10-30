Король Великобритании лишил титула принца Эндрю. Его обвиняли в связях с Эпштейном и сексуализированном насилии

Принц Эндрю, брат короля Великобритании Карла III, лишен всех своих титулов, сообщает 30 октября BBC News, ссылаясь на Букингемский дворец.

«Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор», — говорится в заявлении.

Процедуру лишения Эндрю всех титулов, званий и почетных наград инициировал король Карл III.

В Букингемском дворце заявили, что Эндрю будет вынужден покинуть особняк Royal Lodge в Виндзоре. Принц Эндрю переедет в частное жилье — поместье Сандрингем в графстве Норфолк, переезд профинансирует король.

«Эти меры порицания необходимы, несмотря на то, что он [Эндрю] продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Их Величества желают четко заявить, что их мысли и глубочайшее сочувствие были и останутся с жертвами и выжившими, подвергшимися любым формам насилия», — отмечается в заявлении Букингемского дворца.

Дочери Эндрю, принцесса Евгения и принцесса Беатрис, сохранят свои титулы.

Принц Эндрю дружил с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в тюрьме в 2019 году после того, как его обвинили в сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних.

Американка Вирджиния Джуффре в 2021 году подала против Эндрю иск о сексуализированном насилии. Она заявила, что в подростковом возрасте стала жертвой Эпштейна, который «одалживал» ее своим влиятельным знакомым, в том числе Эндрю. В 2001 году, когда ей было 17 лет, у нее трижды был секс с принцем.

Принц Эндрю неоднократно отрицал обвинения. Джуффре покончила с собой в апреле 2025 года.

