Американка Вирджиния Джуффре подала иск к британскому принцу Эндрю, обвинив его в сексуальном насилии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Американка Вирджиния Джуффре подала в федеральный суд Манхэттена иск, в котором заявила о сексуальном насилии со стороны британского принца Эндрю, герцога Йоркского, сына королевы Елизаветы II. Об этом телеканалу Sky News сообщил адвокат истицы Дэвид Бойс. Представители Эндрю отказались от комментариев.

Вирджиния Джуффре утверждает, что стала жертвой американского финансиста Джеффри Эпштейна, который в 2019 году покончил с собой после обвинений в сексуальной эксплуатации подростков. Джуффре заявила, что в 16 лет ее наняли, чтобы делать массаж Эпштейну, а затем якобы уговорили заняться сексом с финансистом. В дальнейшем, говорила Джуффре, Эпштейн одалживал ее своим влиятельным знакомым для секса.

Американка утверждает, что Эпштейн и его помощница Гилейн Максвелл заставили ее заняться сексом с принцем Эндрю в 2001-2002 годах, когда ей было 17 лет. Джуффре рассказала в иске, что случаи предполагаемого сексуального насилия со стороны принца произошли в доме Максвелл в Лондоне, в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и на частном острове финансиста на Виргинских островах.

В 2019 году Вирджиния Джуффре впервые публично обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии. Телеканал NBC News, которому она рассказала об этом, в качестве подтверждения близкой связи американки и Эндрю опубликовал их совместную фотографию. На снимке сын британской королевы держит молодую женщину за талию.

На фотографии, как предполагается, изображены принц Эндрю, американка Вирджиния Джуффре и Гилейн Максвелл, помощница Джеффри Эпштейна

В прошлом представители Букингемского дворца, а также сам принц Эндрю отвергали обвинения Вирджинии Джуффре. Герцог Йоркский утверждал, что никогда не встречал Джуффре, и предположил, что фотография, где они изображены вместе, могла быть подделана. При этом ни представители королевской семьи, ни сам Эндрю не отрицали, что сын Елизаветы II был знаком с Эпштейном.

В ноябре 2019 года принц Эндрю дал интервью о своих отношениях с Джеффри Эпштейном, в котором заявил, что не сожалеет о дружбе с бизнесменом. На фоне последовавшей критики принц Эндрю лишился своих королевских полномочий.