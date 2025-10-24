Вышли мемуары Вирджинии Джуффре. Это самая известная жертва секс-торговца Джеффри Эпштейна, которая (как и он сам) покончила жизнь самоубийством Рассказываем главное об этой книге

Вирджиния Джуффре со своей фотографией, сделанной в период связи с Джеффри Эпштейном Emily Michot / Miami Herald / Tribune News Service / Getty Images

21 октября американское издательство Alfred A. Knopf выпустило книгу «Ничья девушка» («Nobodyʼs Girl»). Это мемуары Вирджинии Джуффре, самой известной жертвы финансиста Джеффри Эпштейна. Он был обвинен в сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних девушек и «продаже» их своим богатым и влиятельным друзьям. Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году. Джуффре совершила самоубийство в своем доме в Австралии весной 2025 года. Ее мемуары, написанные вместе с журналисткой Эми Уоллес, были опубликованы посмертно. В них мало новых политических разоблачений, но много боли, пишут книжные критики. «Медуза» рассказывает главное об этой книге.

Кто такой Джеффри Эпштейн?

Американский финансист. В 1970-х он работал в крупном инвестиционном банке Bear Stearns, а потом основал собственную фирму по управлению активами. Эпштейн и завел влиятельных друзей. На рубеже 1990-х — 2000-х среди них были экс-президент США Билл Клинтон, британский принц Эндрю, техномагнат Билл Гейтс, а также крупный застройщик и будущий американский президент Дональд Трамп.

В 2005 году Эпштейна обвинили в сексуализированном насилии и торговле людьми, в том числе несовершеннолетними девушками. Но он заключил сделку со следствием и получил всего 13 месяцев тюрьмы. Позднее эту сделку критиковали как подозрительно мягкую. В 2019 году Эпштейна снова задержали по аналогичным обвинениям. Через месяц он покончил с собой в тюремной камере. После его смерти появилась теория заговора о том, что Эпштейн вел «список клиентов», которым одалживал девушек для секса, — и что его убили по заказу участников этого списка. Эту теорию эксплуатировал Дональд Трамп, который к тому моменту давно разорвал отношения с Эпштейном из-за спора о недвижимости. Трамп пытался очернить семью Клинтон, но попал впросак — в 2025 году, переизбравшись президентом, он признал, что «списка клиентов» Эпштейна не существует, а смерть финансиста не носит криминального характера. Это разозлило лагерь самого Трампа.

Еще один важный человек в истории Эпштейна — Гилейн Максвелл, светская львица из Нью-Йорка, которая встречалась с финансистом, а потом осталась его компаньонкой. Она организовывала его вечеринки и находила девушек для секса как для него самого, так и для людей из его окружения. В 2022 году Максвелл приговорили к 20 годам тюрьмы. Суд установил, что некоторым девушкам, которых она «вербовала», было всего 14 лет.

Кто такая Вирджиния Джуффре?

Жертва Эпштейна и Максвелл, открыто выступавшая против них в прессе и в суде. Вирджиния Джуффре (до замужества Робертс) познакомилась с Максвелл в 2000 году. Ей тогда было 16 лет, и она работала в спа-центре клуба Трампа в его поместье Мар-а-Лаго. Максвелл представила девушку Эпштейну. Тот вступил с ней в интимную связь и вскоре стал «продавать» ее, по выражению самой Вирджинии, своим знакомым. Девушка два года оставалась с Эпштейном и Максвелл, которые платили ей и запугивали ее. В 2002 году Вирджиния улетела в Таиланд, где встретила своего будущего мужа и переехала с ним в Австралию.

Принц Эндрю, Вирджиния Джуффре и Гилейн Максвелл. По словам Джуффре, эта фотография была сделана во время ее первой встречи с принцем в 2001 году. US District Court — Southern District of New York / AFP / Scanpix / LETA

В 2011 году Джуффре впервые поделилась своей историей и журналистами — и показала им фотографию 2001 года, на которой она снята в обнимку с британским принцем Эндрю, вторым сыном королевы Елизаветы II. По словам Джуффре, она трижды занималась сексом с Эндрю. Принц всегда это отрицал, но в 2022 году выплатил по судебному иску Джуффре, сложил с себя королевские обязанности и отказался от титула «Его высочество». В 2025 году, незадолго до выхода мемуаров Джуффре, принц Эндрю объявил, что также перестанет использовать титул герцога Йоркского.

После разрыва с Эпштейном Вирджиния жила на западе Австралии вместе с мужем Робертом Джуффре и их тремя детьми. 5 апреля 2025 года она обвинила Роберта в физическом насилии. «Я смогла дать отпор Гилейн Максвелл и Джеффри Эпштейну, но до недавнего времени не могла избежать насилия в браке. После последнего нападения мужа я больше не могу молчать», — заявила Джуффре журналистам. Ее брат Скай Робертс рассказал, что Вирджиния и Роберт расстались в 2023 году и оспаривали опеку над детьми. Через несколько недель после этого, 25 апреля 2025 года, стало известно, что Вирджиния покончила с собой. Ей был 41 год.

О чем говорится в ее мемуарах?

«Позвольте мне сказать, что мемуары Вирджинии Робертс Джуффре — это самая грустная история, которую я читала за последние годы», — призналась книжный критик The New York Times Александра Джейкобс.

За несколько недель до гибели Джуффре написала соавтору своих мемуаров Эми Уоллес, что «от всего сердца желает, чтобы эта работа была опубликована». В то же время, по свидетельству близких, незадолго до смерти она решила изменить те части мемуаров, которые касаются образа ее мужа (в книге он описан исключительно положительно — как человек, который спас ее от Эпштейна и Максвелл). Поэтому после того, как Вирджиния публично обвинила Роберта в домашнем насилии и покончила с собой, ее братья обратились в издательство с просьбой внести правки в книгу. Там ответили, что это невозможно («Ничья девушка» в итоге вышла в той версии, которую Джуффре одобрила в октябре 2024 года), но разрешили добавить предисловие. Его написала Эми Уоллес, рассказав о последних месяцах жизни Джуффре.

Мемуары начинаются с детства Вирджинии, которое она описывает как череду эпизодов насилия. Первым агрессором был ее отец, который, по словам Джуффре, домогался ее с семи лет (он это отрицает). Позднее к нему присоединился друг семьи; Вирджиния уверена, что он действовал с разрешения ее отца (позже этого человека посадили за насилие над другой девушкой). Она мечтала стать ветеринаром, но из-за плохой успеваемости ее отправили в реабилитационный центр для подростков, который в итоге закрылся из-за жалоб на жестокое обращение. Вирджиния какое-то время скиталась, пережила несколько изнасилований и участие в секс-торговле. Наконец, в результате рейда ФБР, она снова оказалась дома во Флориде. Ее отец тогда работал в поместье Трампа Мар-о-Лаго и устроил ее туда же.

В Мар-о-Лаго ее и заметила Гилейн Максвелл — буквально через несколько недель. По воспоминаниям Вирджинии, Максвелл пригласила ее на виллу Эпштейна якобы на собеседование в качестве массажистки. Хозяин дома лежал на массажном столе в одной из комнат совершенно голый. Максвелл начала делать ему массаж и сказала Джуффре повторять за ней. Потом она разделась сама, раздела девушку, и вместе с Эпштейном занялась с ней сексом. С тех пор Вирджиния, по собственному выражению, стала «секс-рабыней» Эпштейна, который использовал с ней все более жестокие сексуальные практики и отсылал ее к своим знакомым с наказом «делать все то же самое, что ты делаешь для меня».

Он платил девушке, благодаря чему ей удалось уехать от родителей. Но дело было не только в деньгах. В мемуарах Вирджиния признается, что боялась Эпштейна и Максвелл (финансист хвастался, что полиция Палм-Бич у него в кармане, и намекал, что может причинить вред ее младшему брату, если она вздумает кому-то пожаловаться) и одновременно тянулась к ним. Она описывает, что британский акцент Максвелл напоминал ей голос Мэри Поппинс, что иногда они гуляли по пляжу и что Максвелл научила ее правильно держать нож и вилку. «В те дни я иногда представляла ее своей матерью», — признается Джуффре. Отношения с собственной матерью она описывает как холодные и отстраненные.

Что касается принца Эндрю, то, как пишет Vanity Fair, мемуары не меняют давнюю историю Джуффре о связи с ним, но «повествуют о ней в более спокойном — и более мучительном— темпе». Вирджиния пишет, что познакомилась с принцем в 2001 году, когда ей было 17 лет. При первой встрече он отметил, что его дочери лишь немногим младше нее. После ночи с ним Вирджиния получила от Эпштейна 15 тысяч долларов. Примерно месяц спустя она снова встретилась с принцем в Нью-Йорке, а третья и последняя встреча произошла на частном острове Эпштейна, где она участвовала в «оргии» с самим финансистом, принцем Эндрю и еще «примерно восемью девушками», которые «выглядели младше 18 лет и не очень хорошо говорили по-английски».

Вскоре после этого у Вирджинии начались кровотечения и боли в животе. Эпштейн отвез ее к врачу. Ей дали лекарство, и она не помнила, что произошло дальше. Через несколько дней она заметила у себя возле пупка небольшую рану, и другая девушка сказала ей, что это может быть след от хирургического вмешательства из-за внематочной беременности. Эпштейн утверждал, что у нее случился выкидыш, но Вирджиния не нашла упоминаний об этом в своей медицинской карте. «Он никогда не пользовался презервативом. Как и те, кому они с Максвелл меня продавали», — отмечает она.

Однажды, когда ей было 18 лет, Эпштейн отправил ее к мужчине, который изнасиловал ее «более жестоко, чем кто-либо до него». По воспоминаниям Вирджинии, этот человек душил ее, пока она не потеряла сознание, и травмировал ее до кровотечения. Когда она описала его жестокость Эпштейну, тот ответил: «Иногда такое случается». Имя этого человека в мемуарах не названо, более того, даже его статус в разных изданиях указан по-разному: в версии книги, вышедшей в США, он назван «премьер-министром», в британской версии — «бывшим министром». С чем связано это расхождение, неизвестно.

Трамп (к которому до сих пор остаются вопросы относительно того, знал ли он о связях Эпштейна с девушками) в мемуарах упоминается лишь изредка и в доброжелательном тоне. Джуффре рассказывает, что она познакомилась с владельцем Мар-о-Лаго через отца, и он вел себя «невероятно дружелюбно». «Она была большой поклонницей Трампа. Во-первых, она несколько раз встречалась с ним, и он всегда был очень добр к ней. <…> Во-вторых, он сказал, что собирается опубликовать файлы Эпштейна. Она думала, что он на ее стороне», — объясняла The Washington Post соавтор мемуаров Эми Уоллес уже после смерти Вирджинии Джуффре.