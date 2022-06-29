Суд приговорил светскую львицу Гилейн Максвелл к 20 годам тюрьмы. Ее признали виновной в склонении девочек к сексу с финансистом Джеффри Эпштейном

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Федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке приговорил 60-летнюю светскую львицу Гилейн Максвелл, бывшую подругу и помощницу финансиста Джеффри Эпштейна, к 20 годам лишения свободы, сообщает Reuters.

В декабре 2021 года присяжные признали Максвелл виновной по пяти из шести пунктов обвинения, в том числе в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Суд посчитал доказанным, что в период с 1994 по 2004 год Максвелл привлекла и подготавливала четырех девочек для секса с Эпштейном. Двум пострадавшим на тот момент было по 14 лет.

Гилейн Максвелл, выступая на слушаниях по видеосвязи, сказала, что Эпштейн был «манипулятором, хитрым и контролирующим человеком», который одурачивал все свое окружение. Она сказала, что «сожалеет» о боли, которую испытали его жертвы. Судья Элисон Натан при этом сказал, что Максвелл не проявила раскаяния и не признала свою вину.

Защита Максвелл настаивала, чтобы ее приговорили к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы, обвинение просило от 30 до 55 лет тюрьмы.

Американского финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Ему грозило до 45 лет заключения. Миллиардер не признавал вину. Эпштейна задержали 7 июля 2019 года. Спустя месяц, 10 августа, бизнесмен покончил с собой в камере тюрьмы в Нью-Йорке.

Американка Вирджиния Джуффре утверждала, что в 17 лет по требованию Эпштейна занималась сексом с принцем Эндрю, вторым сыном королевы Великобритании Елизаветы II. На фоне последовавшей критики принц Эндрю лишился своих королевских полномочий. Джуффре подала против сына королевы гражданский иск о сексуальном насилии, в феврале 2022 года стороны достигли досудебного соглашения.

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