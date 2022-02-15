Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре, обвинившая его в сексуальном насилии, достигли досудебного соглашения

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Второй сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю и американка Вирджиния Джуффре, которая подала против него гражданский иск о сексуальном насилии, достигли досудебного соглашения. Об этом сообщает The New York Times.

Об урегулировании иска стало известно из совместного письма представителей сторон, которое было представлено в суд Нью-Йорка. В нем также говорится, что принц Эндрю выплатит Джуффре компенсацию, а также намерен сделать пожертвование в фонд помощи жертвам сексуального насилия. Данные о выплатах не разглашаются.

Соглашение было достигнуто всего за несколько недель до того, как принц Эндрю должен был давать показания под присягой, отмечает издание.

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38-летняя Вирджиния Джуффре подала иск о сексуальном насилии против сына Елизаветы II в августе 2021 года. Она заявила, что в подростковом возрасте стала жертвой дружившего с принцем американского финансиста Джеффри Эпштейна, который в 2019 году покончил с собой в тюрьме после обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Как утверждала Джуффре, Эпштейн «одалживал» ее своим влиятельным знакомым, в том числе принцу Эндрю. В 2001 году, когда ей было 17 лет, у нее трижды был секс с сыном британской королевы, заявила американка.

Принц Эндрю неоднократно отрицал обвинения. В январе, после того как суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск, он был лишен воинских званий, а также сложил с себя королевские обязанности по патронажу и отказался от использования титула «Его королевское высочество».

Подробнее об обвинениях против принца Эндрю

Суд в США рассмотрит иск Вирджинии Джуффре, обвинившей британского принца Эндрю в сексуальном насилии Из-за этого скандала принц уже потерял репутацию, воинские звания и титул. А скоро может потерять много денег

Подробнее об обвинениях против принца Эндрю

Суд в США рассмотрит иск Вирджинии Джуффре, обвинившей британского принца Эндрю в сексуальном насилии Из-за этого скандала принц уже потерял репутацию, воинские звания и титул. А скоро может потерять много денег

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