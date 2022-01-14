Суд в США рассмотрит иск Вирджинии Джуффре, обвинившей британского принца Эндрю в сексуальном насилии Из-за этого скандала принц уже потерял репутацию, воинские звания и титул. А скоро может потерять много денег

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Принц Эндрю, январь 2020 года Mark Cuthbert / UK Press / Getty Images

Что случилось?

12 января федеральный судья в Нью-Йорке отказался отклонить гражданский иск о сексуальном насилии, поданный против 61-летнего британского принца Эндрю — второго сына королевы Великобритании Елизаветы II. Иск в августе 2021 года подала 38-летняя американка Вирджиния Джуффре.

Она утверждает, что в подростковом возрасте стала жертвой дружившего с принцем Эндрю американского финансиста Джеффри Эпштейна, который в 2019 году покончил с собой в тюрьме после обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Эпштейн вступил с Джуффре в сексуальную связь, а также «одалживал» ее своим влиятельным знакомым — в том числе принцу Эндрю. В 2001 году, когда ей было 17 лет, у нее трижды был секс с сыном британской королевы, заявила женщина.

Джуффре обратилась в суд в рамках закона о детях-жертвах насилия в штате Нью-Йорк. Он временно (на период с августа 2019-го по август 2021-го) продлил срок давности по таким преступлениям, в результате чего по всему штату было подано более девяти тысяч исков от людей, которые стали жертвами насилия в детстве.

Кто такая Вирджиния Джуффре?

Вирджиния Робертс (фамилию Джуффре она взяла после замужества) родилась в Калифорнии в неблагополучной семье. По ее словам, с семи лет она подвергалась сексуальному насилию со стороны знакомого ее родителей, а позднее жила на улице и в приемных семьях.

В 2000 году, когда Вирджинии было 16 лет, она работала в раздевалке закрытого клуба Мар-а-Лаго во Флориде, который принадлежит бизнесмену и бывшему президенту США Дональду Трампу. Там она познакомилась с Гилейн Максвелл — подругой Джеффри Эпштейна, которую недавно признали виновной в склонении несовершеннолетних девушек к сексу с ним.

Суд над Гилейн Максвелл Светской львице Гилейн Максвелл грозит 65 лет заключения Ее признали виновной в склонении девочек к сексу с финансистом Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в тюрьме

Максвелл предложила Вирджинии работу массажистки и пригласила в дом Эпштейна на курорте Палм-Бич во Флориде, где уговорила ее заняться сексом с финансистом и заплатила 200 долларов. Такие встречи продолжались еще два года, утверждает Вирджиния. Позднее, по ее словам, Эпштейн стал передавать ее, «как тарелку с фруктами», своим богатым и известным друзьям.

В 2001 году девушка полетела с Эпштейном и Максвелл в Лондон, где они представили ее принцу Эндрю. Она сходила с ним в ночной клуб, а потом Максвелл сказала ей «сделать для Эндрю то, что она делала для Джеффри». В ту ночь, а затем еще дважды у нее был секс с принцем, заявляла Вирджиния. По ее словам, она не хотела этого, но боялась противиться Эпштейну и Максвелл.

В 2002 году Вирджиния отправилась в Таиланд на курсы массажисток, которые оплатили Эпштейн и Максвелл, попросившие привезти им оттуда новую девушку. В Таиланде Вирджиния познакомилась с австралийцем Робертом Джуффре. Она вышла за него замуж, переехала в Австралию и перестала общаться с бывшими «покровителями».

Что отвечает на обвинения принц Эндрю?

Джуффре публично заявила о своей связи с принцем еще в 2019 году, когда Эпштейн покончил с собой. В подтверждение своих слов она предоставила старую фотографию, на которой позирует вместе с принцем Эндрю, обнимающим ее за талию; на заднем плане улыбается Максвелл.

Capital Pictures / MediaPunch / Scanpix / LETA

Спустя несколько месяцев принц Эндрю дал интервью, в котором отрицал отношения с Джуффре. По его словам, в тот день, когда у них, по ее версии, впервые был секс, он ездил с дочерью в пиццерию. Также принц прокомментировал слова Джуффре о том, что он якобы «обильно потел» во время их похода в ночной клуб. Эндрю заявил, что в то время не мог потеть из-за медицинского расстройства, развившегося у него после участия в . Наконец, принц заявил, что не жалеет о дружбе с Эпштейном, так как она позволила ему больше узнать о торговле и бизнесе.

Интервью принца Эндрю Принц Эндрю рассказал о дружбе с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле девушками. Интервью принца назвали катастрофой

Пресса и эксперты назвали это интервью катастрофическим для имиджа принца. Через несколько дней стало известно, что Эндрю больше не будет публично исполнять роль члена королевской семьи. Разные организации и фонды стали отказываться от участиях в проектах, к которым он имел отношение.

В 2021 году, после того как Джуффре подала в суд на принца, его адвокаты пытались добиться признания иска нелегитимным. Их главным аргументом было то, что в 2009 году женщина судилась с Эпштейном и подписала с ним конфиденциальное соглашение, по которому получила 500 тысяч долларов и отказалась от претензий к самому финансисту и третьим лицам. Но судья счел, что это соглашение не является достаточным основанием, чтобы отказать в рассмотрении иска Джуффре к принцу Эндрю.

На следующий день после того, как суд одобрил рассмотрение иска, 150 британских ветеранов обратились к Елизавете II с призывом лишить принца его воинских званий. Это было сделано в тот же день — кроме званий, он потерял титул «Его королевское высочество». Королевская семья подчеркнула, что в суде Эндрю будет защищаться как частное лицо. В прессе этот шаг расценили как попытку Елизаветы II дистанцироваться от сына и его испорченной репутации.

Что грозит сыну британской королевы?

Суд по иску Джуффре должен начаться не раньше сентября и не позднее декабря 2022 года. Это гражданский иск, в рамках которого принцу не грозит уголовная ответственность, а следственно, и лишение свободы. Эксперты, опрошенные изданием Vice, считают, что Эндрю, вероятно, не будет лично выступать в суде и проиграет дело. Если это действительно случится, его ждут два варианта — либо заключение мирового соглашения с Джуффре, либо назначение штрафа судом.

По мнению экспертов, защита Джуффре будет добиваться именно соглашения, так как штраф принц может не заплатить: у него нет активов в США, а в Великобритании решение о штрафе не будет иметь силы. При этом адвокат Джуффре Дэвид Бойс заявил, что в случае заключения соглашения одних денег его клиентке будет недостаточно. То есть от принца, отрицавшего все обвинения, скорее всего, потребуют в какой-то форме признать вину.

Какую сумму с него могут взыскать, неизвестно, но предполагается, что речь идет о миллионах долларов — как в случае штрафа, так и в случае мирового соглашения. Несколько дней назад британские таблоиды The Daily Mail и Evening Standard сообщили со ссылкой на источники, что принц решил продать свое швейцарское шале, купленное в 2014 году за 18 миллионов фунтов, и уже нашел покупателя. Эту сделку рассматривают как подготовку к урегулированию иска Джуффре.

«И хотя он все 18 миллионов фунтов, у него останется значительная сумма не только чтобы заплатить своим адвокатам, но и чтобы погасить обязательства по мировому соглашению с Вирджинией Джуффре из собственных средств», — заявил Vice представитель британской юридической фирмы Howard Kennedy Марк Стивенс.

Члены британской королевской семьи уже не раз участвовали в судебных разбирательствах. Последним из них был иск супруги принца Гарри, герцогини Сассекской Меган Маркл к таблоиду The Mail on Sunday, опубликовавшему ее письмо к отцу (иск герцогиня выиграла и добилась компенсации). Но представители британской монархии еще никогда не отвечали в суде на обвинения в сексуальном насилии. Каким бы ни было решение по иску Джуффре, оно, скорее всего, еще больше ухудшит репутацию принца Эндрю, считают опрошенные Vice эксперты.

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