Принц Эндрю отказался от участия в публичных мероприятиях королевской семьи из-за интервью о дружбе с Джеффри Эпштейном

Второй сын королевы Елизаветы II принц Эндрю объявил о том, что «в обозримом будущем» не будет участвовать в публичных мероприятиях как член королевской семьи.

В своем официальном заявлении Эндрю отметил, что это решение было принято на фоне критики после интервью, в котором он говорил о своей дружбе с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Эндрю подчеркнул, что глубоко сочувствует жертвам Эпштейна и «всем, кто пострадал».

Джеффри Эпштейн покончил с собой в августе в Нью-Йорке в ожидании суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Одна из его предполагаемых жертв утверждала, что в несовершеннолетнем возрасте по требованию Эпштейна занималась сексом с Эндрю.

В середине ноября Эндрю дал большое интервью «Би-би-си» о своих отношениях с Эпштейном, в котором отверг заявление в сексуальной связи с несовершеннолетней и заявил, что не сожалеет о дружбе с бизнесменом. Пресса и эксперты признали интервью «катастрофой» для принца и королевской семьи.