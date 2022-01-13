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Принца Эндрю лишили воинских званий и титула «Его королевское высочество». Накануне суд в США принял к рассмотрению иск против него о сексуальном насилии

Источник: Royal Family

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, который предстанет перед судом в США в качестве обвиняемого по гражданскому иску о сексуальном насилии, лишен воинских званий. Об этом говорится в сообщении королевской семьи.

Помимо этого Эндрю сложил с себя королевские обязанности по патронажу и титул «Его королевское высочество».

В сообщении королевской семьи также подчеркивается, что Эндрю будет защищаться в ходе процесса как частное лицо.

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12 января суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск о сексуальном насилии, поданный против Эндрю в августе 2021 года американкой Вирджинией Джуффре. До этого решения не было ясно, будет ли иск рассмотрен — адвокаты Эндрю настаивали, что в 2009 году Джуффре подписала соглашение, в рамках которого отказалась от любых возможных претензий к Эндрю.

Рассмотрение иска по существу планируется на сентябрь. Принц Эндрю отрицает обвинения и заявляет, что не знаком с Джуффре.

В ноябре 2019 года Эндрю был лишен полномочий, накладываемых на члена королевской семьи. Это произошло после его интервью, в котором он заявил, что не сожалеет о своей дружбе с бизнесменом Джеффри Эпштейном, который в 2019 году покончил с собой после обвинений в сексуальной эксплуатации подростков.

О принце Эндрю и Джеффри Эпштейне

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