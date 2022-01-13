Принца Эндрю лишили воинских званий и титула «Его королевское высочество». Накануне суд в США принял к рассмотрению иск против него о сексуальном насилии
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, который предстанет перед судом в США в качестве обвиняемого по гражданскому иску о сексуальном насилии, лишен воинских званий. Об этом говорится в сообщении королевской семьи.
Помимо этого Эндрю сложил с себя королевские обязанности по патронажу и титул «Его королевское высочество».
В сообщении королевской семьи также подчеркивается, что Эндрю будет защищаться в ходе процесса как частное лицо.
«Медузе» нужна ваша помощь. Прямо сейчас
Каждый день наша редакция продолжает работать — вопреки давлению государства и только благодаря вам. Спасибо вам огромное! Это очень воодушевляет. «Медузе» по-прежнему нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите нас.
12 января суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск о сексуальном насилии, поданный против Эндрю в августе 2021 года американкой Вирджинией Джуффре. До этого решения не было ясно, будет ли иск рассмотрен — адвокаты Эндрю настаивали, что в 2009 году Джуффре подписала соглашение, в рамках которого отказалась от любых возможных претензий к Эндрю.
Рассмотрение иска по существу планируется на сентябрь. Принц Эндрю отрицает обвинения и заявляет, что не знаком с Джуффре.
В ноябре 2019 года Эндрю был лишен полномочий, накладываемых на члена королевской семьи. Это произошло после его интервью, в котором он заявил, что не сожалеет о своей дружбе с бизнесменом Джеффри Эпштейном, который в 2019 году покончил с собой после обвинений в сексуальной эксплуатации подростков.