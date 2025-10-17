Британский принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за обвинений в связях с Эпштейном

Принц Эндрю, брат британского короля Карла III, объявил, что откажется от титула герцога Йоркского. Его заявление опубликовал Букингемский дворец.

«В ходе обсуждений с королем и ближайшими родственникам мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья. Я решил, как и всегда, поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место. Я придерживаюсь своего решения пятилетней давности отстраниться от общественной жизни», — заявил принц Эндрю.

По его словам, с согласия Карла III они пришли к выводу, что он «должен сделать еще один шаг».

«Поэтому я больше не буду использовать свой титул. Как я уже говорил ранее, я решительно отрицаю выдвинутые против меня обвинения», — заключил он.

В августе 2021 года американка Вирджиния Джуффре подала иск о сексуализированном насилии против принца Эндрю. Она заявила, что в подростковом возрасте стала жертвой дружившего с принцем американского финансиста Джеффри Эпштейна, который в 2019 году покончил с собой в тюрьме после обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Как утверждала Джуффре, Эпштейн «одалживал» ее своим влиятельным знакомым, в том числе принцу Эндрю. В 2001 году, когда ей было 17 лет, у нее трижды был секс с принцем Эндрю.

Принц Эндрю неоднократно отрицал обвинения, но вскоре сложил с себя королевские обязанности по патронажу и отказался от использования титула «Его королевское высочество».

В апреле 2025 года Джуффре покончила с собой. В ее посмертных мемуарах, которые должны быть опубликованы в октябре, также содержатся обвинения в адрес принца Эндрю. В них она, в частности, описывает три случая, когда, по ее утверждению, принц Эндрю вступал с ней в сексуальную связь.

