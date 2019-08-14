Охранники тюрьмы проспали самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейна. Конспирологи считают, что за его гибелью стоят Билл Клинтон или Дональд Трамп

Центр содержания заключенных в Манхэттене, где покончил с собой Джеффри Эпштейн Brazil Photo Press / SplashNews / Vida Press

Министерство юстиции США временно отстранило от работы начальника федеральной тюрьмы в Манхэттене и двоих его подчиненных после того, как там покончил с собой американский финансист Джеффри Эпштейн. Его в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации.

На время расследования обстоятельств смерти Эпштейна начальник тюрьмы Ламин НʼДиай был переведен в региональный офис Бюро тюрем США. Двое охранников тюрьмы, которые должны были следить за Эпштейном в день его гибели, сейчас находятся в административном отпуске. Их имена официально не раскрывают.

66-летний Джефри Эпштейн совершил самоубийство в ночь на 10 августа, находясь в камере тюрьмы на Манхэттене. До этого он уже пытался покончить с собой — 23 июля его нашли в камере без сознания с синяками на шее. За ним было введено специальное наблюдение как за человеком, пытавшимся совершить самоубийство. Спустя примерно неделю этот режим отменили, но Эпштейна перевели в отсек для заключенных, за которыми установлен особый надзор, сообщают Associated Press и CBS News со ссылкой на собственные источники. По условиям такого надзора охранники должны проверять камеру каждые полчаса.

Из-за нехватки сотрудников охранники тюрьмы постоянно работают сверхурочно. В ночь гибели Эпштейна они просто заснули

В ночь гибели Эпштейна дежурные охранники заснули и, вопреки правилам, три часа не проверяли камеру бизнесмена, пишет The New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников. Источник CBS утверждает, что к тому моменту, как Эпштейна нашли, он был мертв в течение одного-двух часов. По информации NYT, после самоубийства миллиардера тюремщики фальсифицировали записи, сделав пометки о том, что проверяли Эпштейна каждые полчаса, как и требовалось.

Из-за нехватки сотрудников оба охранника тюрьмы, по данным AP, работали сверхурочно, причем один — пятый день подряд, а другой и вовсе постоянно. Источник агентства отметил, что первый из сотрудников, отработав в охране семь лет, сейчас служит на другой должности. Именно из-за кадрового дефицита его вновь привлекли к старой работе, а о сверхурочных он попросил сам, чтобы больше заработать. CBS отмечает, что ранее сотрудники тюрьмы жаловались на то, что им приходится работать более 60 часов в неделю.

ФБР собирается опросить сотрудников тюрьмы в Манхэттене в рамках расследования смерти Эпштейна, сообщает CBS со ссылкой на источник. По его словам, как минимум двое или трое охранников обратились за помощью к адвокатам.

Трамп намекнул на причастность Билла Клинтона к смерти Эпштейна. Самого Трампа тоже заподозрили — как всегда, в сговоре с Россией

Вскоре после смерти Джеффри Эпштейна появилось несколько конспирологических теорий о том, кто может быть причастен к случившемуся. Так, бывший агент ФБР и преподаватель Йельского университета Аша Рангаппа предположила, что Эпштейн сам заплатил охранникам, чтобы в ночь его самоубийства они «смотрели в другую сторону».

Но есть и более радикальные версии, связанные с тем, что на рубеже 1990-х — 2000-х годов Эпштейн дружил с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном, миллиардером (и будущим президентом) Дональдом Трампом и британским принцем Эндрю. В частности, высказывалось предположение, что за гибелью Эпштейна может стоять администрация Трампа, вступившая в сговор с Россией. Единственная названная причина — у миллиардера была информация, «которая могла бы уничтожить жизни богатых и влиятельных людей».

Сам Трамп, в свою очередь, ретвитнул сообщение о том, что к смерти Эпштейна может быть причастен Билл Клинтон. Такую версию выдвинул комик Терренс Уильямс, написавший, что Эпштейн что-то знал о Клинтоне, поэтому сейчас мертв. Пресс-секретарь Клинтона Энджел Уренья назвал это «смехотворной» ложью.

Президент США, комментируя теорию о причастности Клинтона к смерти Эпштейна, отметил, что эту версию выдвинул не он, а «очень уважаемый консервативный комментатор», у которого полмиллиона подписчиков в твиттере. По мнению Трампа, эта гипотеза заслуживает внимания, но он понятия не имеет, причастен ли Билл Клинтон к случившемуся. Трамп подчеркнул, что поручил провести тщательное расследование обстоятельств смерти Эпштейна.

Сотрудники ФБР были «в бешенстве» из-за того, что Трамп опубликовал в твиттере необоснованную теорию заговора, сообщает Business Insider со ссылкой на источники. Действия президента они назвали безответственными и опасными. Собеседник издания подчеркнул, что версия о причастности Клинтона к смерти Эпштейна не соответствует действительности.

Александр Бакланов