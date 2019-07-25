Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в торговле людьми, найден раненым в тюрьме

Миллиардер Джеффри Эпштейн, в торговле людьми, найден без сознания в федеральной тюрьме в Нью-Йорке со следами на шее. Об этом сообщает NBC New York со ссылкой на источники.

Два источника издания утверждают, что Джеффри Эпштейн, возможно, пытался совершить самоубийство. Еще один источник отметил, что миллиардер получил незначительные травмы.

Источники таблоида New York Post допустили, что Эпштейн сделал это нарочно, чтобы выйти из тюрьмы. Ранее суд отказался освободить его под залог.

Участники расследования допускают, что на Эпштейна могли напасть, отмечает NBC. Следователи допросили заключенного Николаса Тартальоне, бывшего полицейского, которого обвиняют в убийстве четырех человек. Тартальоне сообщил, что не трогал Эпштейна. Адвокат заключенного также отрицает, что его клиент нападал на миллиардера.

Защита Эпштейна и представители тюрьмы это не комментировали.

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