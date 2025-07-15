Трамп использовал теорию заговора о политиках-педофилах из «списка Эпштейна», чтобы снова стать президентом США. Теперь оказалось, что никакого списка нет Лагерь MAGA отреагировал на это с небывалым возмущением

В США уже неделю бушует лагерь MAGA. Его представители, обычно очень лояльные президенту Дональду Трампу, критикуют его из-за заявления ФБР и Минюста по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в сексуальных связях с девочками-подростками и умер в тюрьме еще шесть лет назад. Трамп, много лет назад друживший с Эпштейном, после его смерти стал набирать политические очки на конспирологической теории о том, что Эпштейн вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса. В этом списке якобы могли быть политики-демократы, и Трамп обещал опубликовать его после возвращения в президентское кресло. Однако теперь его правительство заявило, что «списка клиентов» нет — и это нанесло неожиданно сильный удар по репутации Трампа среди его самых преданных сторонников.

7 июля ФБР и министерство юстиции США опубликовали служебную записку по делу Джеффри Эпштейна — состоятельного американского финансиста, которого обвиняли в сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних девушек и который умер в тюрьме в 2019 году. ФБР и Минюст заявили, что у них нет доказательств существования так называемого «списка клиентов» Эпштейна, которых он якобы шантажировал, и что смерть финансиста была суицидом, а не убийством.

Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, он получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их другим влиятельным людям. Эпштейну грозило до 45 лет заключения. Миллиардер не признавал вину. В июле 2019 года его задержали, а в августе он покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке. После его смерти Дональд Трамп, который тогда был президентом США, стал намекать на то, что к преступлениям и к смерти Эпштейна могла быть причастна семья Клинтон (бывший президент США Билл Клинтон был знаком с Эпштейном — впрочем, как и сам Трамп). В 2022 году бывшая подруга и помощница финансиста Гилейн Максвелл получила 20 лет лишения свободы. Ее признали виновной в склонении несовершеннолетних к сексу с Эпштейном. В 2024 году суд раскрыл ряд материалов по делу Эпштейна. В феврале 2025 года Минюст под руководством Пэм Бонди обнародовал еще часть файлов, но оказалось, что большинство из них уже известны. Сторонники Трампа ждали, что Белый дом опубликует и нераскрытые материалы дела, но публикаций не последовало. Это дало повод Илону Маску, который в июне разругался с Трампом, заявить о том, что файлы Эпштейна не публикуют, потому что в них фигурирует сам действующий президент.

Эта новость может показаться рядовой, но она вызвала волну возмущения в лагере , который обычно лоялен Дональду Трампу. Правый конспиролог, ведущий подкаста InfoWars Алекс Джонс назвал заявление Минюста и ФБР «отвратительным» и заявил, что в него «никто не верит». Другие видные представители MAGA — телеведущий Такер Карлсон, бывший советник Трампа Стив Бэннон, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, правая активистка Лора Лумер — обвинили правительство Трампа в попытке скрыть информацию из дела Эпштейна. Обнародовать ее призвал даже актер Кевин Спейси, имя которого мелькало в материалах уголовного дела финансиста.

Реакция лагеря MAGA оказалась не только бурной, но и продолжительной — критика в адрес президентской администрации не утихает уже неделю. Это объясняется тем, что Трамп и его сторонники создали вокруг дела Эпштейна целую теорию заговора. Она основана на вполне реальных показаниях о том, что Эпштейн не только сам пользовался сексуальными услугами девочек-подростков, но и предлагал их своим влиятельным друзьям. Он якобы заносил этих друзей в «список клиентов», где в конечном итоге оказалось немало представителей либерального истеблишмента, и шантажировал их, из-за чего его убили в тюрьме.

Эта не единственная конспирологическая теория, которую Трамп использовал в своих целях, но — как показал раскол в лагере MAGA — одна из самых важных. Почему? Колумнисты отмечают, что она морально однозначна (насилие над детьми неприемлемо) и воплощает глубокое недоверие к политическому истеблишменту (либеральные элиты безнаказанно творят зло). «История с Эпштейном — ключевой элемент обвинений MAGA в адрес так называемого правящего класса Америки. <…> Если вы верите, что правящая элита способна на насилие над детьми, то, конечно, она способна и сфабриковать „российский заговор“ или попытаться украсть выборы 2020 года. Люди, способные на такое, способны на все», — пишет автор The New York Times Дэвид Фрэнч.

Парадоксально то, что теорией заговора вокруг дела Эпштейна воспользовался именно Трамп — человек, который входил в круг друзей финансиста, называл его «отличным парнем» и отмечал их общий интерес к «красивым женщинам». Трамп и Эпштейн были знакомы как минимум с конца 1980-х годов, вместе появлялись на вечеринках и летали на самолете Эпштейна, но в начале 2000-х поссорились из-за сделки по недвижимости в Палм-Бич. После того, как Эпштейна стали обвинять в связях с девочками-подростками, Трамп утверждал, что ничего не знал о его поведении — даже несмотря на то, что главная свидетельница обвинений в адрес Эпштейна утверждала, что познакомилась с ним на курорте Трампа Мар-а-Лаго.

Трампу удалось убедить своих сторонников в том, что он сам не замешан в преступлениях Эпштейна, но могут быть замешаны лидеры демократов. Так, сразу после смерти Эпштейна в тюрьме он стал намекать, что к ней может быть причастна семья его политической противницы Хиллари Клинтон.

В распространении этих слухов Трампу активно помогали будущие члены его второй администрации. В 2023 году топ-менеджер корпорации Трампа Кэш Патель (теперь директор ФБР) заявил, что «список Эпштейна» находится в руках ФБР. В 2024-м комментатор Дэн Бонджино (теперь замдиректора ФБР) предрек, что этот список «потрясет Демократическую партию». В феврале 2025-го, уже после переизбрания Трампа на второй срок, министр юстиции Пэм Бонди, отвечая на вопрос о публикации «списка Эпштейна», заявила, что он прямо сейчас лежит у нее на столе (позднее Бонди заявила, что имела в виду материалы дела Эпштейна в целом, а не конкретно «список клиентов»).

Из-за всего этого совместное заявление ФБР и Минюста о том, что фигуранты «списка Эпштейна» не причастны к его смерти и что списка нет вообще, возмутило сторонников Трампа. Масла в огонь подлило еще и видео с камеры наблюдения в тюрьме, которое было обнародовано с целью показать, что перед смертью Эпштейна в его камеру никто не входил. Пользователи обнаружили на видео «потерянную минуту», что породило новые теории заговора, хотя Бонди списала все на технические особенности системы наблюдения в тюрьме — каждую ночь ей требовалась перезагрузка, которая занимала примерно минуту. Cообщалось, что из-за этого видео Бонди поссорилась с замдиректора ФБР Бонджино, который якобы даже хотел уйти с должности.

Именно Бонди лагерь MAGA назначил ответственной за скандал вокруг файлов Эпштейна. Бывшая ведущая Fox News Мегин Келли назвала ее «злодеем в этой истории». «Вы либо верите, что Пэм Бонди говорила правду тогда [когда сказала, что „список Эпштейна“ лежит у нее на столе], либо что она говорит правду сейчас, но и то, и другое сразу не может быть правдой», — сказала Келли, выразив мнение, что эта история «может стоить Трампу победы на промежуточных выборах [в Конгресс в 2026 году]».

Сам Трамп почти неделю не вмешивался в скандал, но 12 июля написал большой пост, в котором похвалил Бонди, призвал забыть про Эпштейна — и неожиданно заявил, что компрометирующие файлы по его делу подделали лидеры Демократической партии. Это объяснение сочли неуклюжим не только журналисты («Обама сфабриковал файлы по делу Эпштейна, чтобы очернить Трампа, но демократы почему-то отказались их публиковать?» — задавался вопросом автор The Atlantic Джонатан Чейт), но и многие сторонники Трампа. Президента США впервые раскритиковали в его собственной соцсети.

Американские СМИ пишут, что это, пожалуй, самая сильная негативная реакция со стороны лояльных Трампу активистов за все время его президентства. Но неизвестно, будет ли она иметь долгосрочные последствия. Политтехнологи Республиканской партии считают, что Белому дому придется сменить подход к делу Эпштейна и обнародовать больше информации. «Бонди слишком много наобещала и слишком мало выполнила», — сказал один из них The Hill. Невестка президента Лора Трамп 14 июля подтвердила, что Белый дом готов раскрыть больше данных по делу Эпштейна: «Думаю, это произойдет. Я знаю, что это важно для президента. Он расстроен. Он захочет все исправить».