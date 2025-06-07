Маск удалил пост о том, что Трамп упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна

Миллиардер Илон Маск удалил из соцсети Х свой пост о том, что президент США Дональд Трамп упоминается в документах по делу финансиста , которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуализированной эксплуатации.

«Пришло время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Трамп!» — говорилось в сообщении, которое бизнесмен опубликовал 5 июня. Теперь оно недоступно.

Маск удаление поста на момент публикации этой новости не комментировал.

Илон Маск и Дональд Трамп публично поссорились после того, как миллиардер раскритиковал «большой прекрасный законопроект» республиканцев о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США.

В ходе конфликта Маск пытался навредить имиджу Трампа, заявив, что имя президента фигурирует в документах по делу Джеффри Эпштейна. Трамп действительно был знаком с Эпштейном и упоминался в документах по его делу. Часть документов остается закрытой.

В ответ Трамп пригрозил среди прочего разорвать государственные контракты с компаниями Маска.

Подробности конфликта

Дональд Трамп и Илон Маск поссорились. Разбираемся, кто из них способен сильнее навредить другому Илон, у нас плохие новости

Подробности конфликта

Дональд Трамп и Илон Маск поссорились. Разбираемся, кто из них способен сильнее навредить другому Илон, у нас плохие новости