Маск удалил пост о том, что Трамп упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна
Миллиардер Илон Маск удалил из соцсети Х свой пост о том, что президент США Дональд Трамп упоминается в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуализированной эксплуатации.
«Пришло время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Трамп!» — говорилось в сообщении, которое бизнесмен опубликовал 5 июня. Теперь оно недоступно.
Маск удаление поста на момент публикации этой новости не комментировал.
Илон Маск и Дональд Трамп публично поссорились после того, как миллиардер раскритиковал «большой прекрасный законопроект» республиканцев о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США.
В ходе конфликта Маск пытался навредить имиджу Трампа, заявив, что имя президента фигурирует в документах по делу Джеффри Эпштейна. Трамп действительно был знаком с Эпштейном и упоминался в документах по его делу. Часть документов остается закрытой.
В ответ Трамп пригрозил среди прочего разорвать государственные контракты с компаниями Маска.