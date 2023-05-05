Джеффри Эпштейн (в центре) со своей подругой Гилейн Максвелл и музыкантом Майклом Болтоном на вечеринке в Палм-Бич, штат Флорида. 12 февраля 2000 года Davidoff Studios / Getty Images

В 2019 году Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, был найден мертвым в своей камере предварительного заключения в нью-йоркской тюрьме. По официальной версии, финансист совершил самоубийство. За 11 лет до этого — в 2008 году — Эпштейн признал себя виновным в организации проституции (в деле фигурировали десятки несовершеннолетних). Он тогда пошел на сделку со следствием, что позволило ему избежать длительного тюремного заключения. Эпштейн провел в тюрьме 13 месяцев.

Сделка вызвала большой резонанс в американском обществе — в том числе потому, что финансист дружил со множеством влиятельных людей, которые регулярно посещали различные мероприятия, организованные им. Среди наиболее известных знакомых Эпштейна были бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, британский принц Эндрю, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман.

Потерпевшие по делу Эпштейна утверждали, что на вечеринках он вынуждал их вступать в сексуальную связь с его гостями. Многие влиятельные люди впоследствии разорвали связи с финансистом, однако некоторые продолжили встречаться с Эпштейном и посещать его мероприятия на протяжении многих лет после того, как финансист в 2008 году признал себя виновным.

Журналисты The Wall Street Journal изучили расписание Эпштейна и его переписку. Они обнаружили, что он продолжал общаться с рядом влиятельных и известных людей, в том числе с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, режиссером Вуди Алленом, лингвистом и философом Ноамом Хомским и многими другими. Большинство из этих людей не фигурировали в «черной книге» Эпштейна, благодаря которой стало известно о широчайшем круге контактов финансиста.

Вот с кем, когда и при каких обстоятельствах встречался Джеффри Эпштейн.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак

По данным WSJ, с 2008 года бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак десятки раз встречался с Эпштейном, часто посещал его особняки во Флориде и Нью-Йорке, а также летал частным самолетом миллиардера. Согласно документам, которые изучили журналисты, только в период с 2013 по 2017 год финансист запланировал не менее трех десятков встреч с бывшим израильским премьером. При этом газета отмечает, что в 2016 году Барак и Эпштейн встречались почти каждый месяц.

Эхуд Барак подтвердил изданию, что часто виделся с Эпштейном после 2008 года, когда финансист заключил сделку со следствием. Барак рассказал WSJ, что его познакомил с Эпштейном бывший президент Израиля Шимон Перес — на светском мероприятии с участием высокопоставленных американских чиновников. После этого, по словам Барака, он часто навещал Эпштейна во время своих поездок в Нью-Йорк.

Бывший израильский премьер добавил, что в гости к миллиардеру он приезжал преимущественно со своей женой и «никогда не участвовал ни в каких вечеринках или других неподобающих мероприятиях». Барак подтвердил журналистам, что дважды летал на самолете финансиста. К примеру, в январе 2014 года бывший премьер встретился с Эпштейном в его особняке в Палм-Бич, откуда они вместе полетели в Тампу. По словам Барака, он приезжал во Флориду, чтобы посетить военную базу США.

Режиссер Вуди Аллен

Как пишет WSJ, дружба Вуди Аллена и Джеффри Эпштейна никогда не была секретом, однако документы миллиардера раскрывают некоторые подробности их отношений после 2008 года. В частности, согласно расписанию финансиста, у него были запланированы встречи с режиссером почти каждый месяц в 2014 и 2015 годах. Аллен, в свою очередь, приглашал Эпштейна на свои премьеры.

WSJ отмечает, что миллиардер регулярно приглашал Вуди Аллена на ужины в своем таунхаусе в Нью-Йорке. Иногда Эпштейн поручал своим сотрудникам заказывать для режиссера шоколадные пирожные без муки и пиво Beckʼs.

Вуди Аллен не ответил на вопросы издания, однако его пресс-секретарь сообщил, что режиссер с женой жили в том же районе, что и Эпштейн, поэтому они часто ходили к нему в гости. Пресс-секретарь также отметил, что Аллен никогда не проводил деловых встреч с Эпштейном и не встречался с ним без жены.

Глава ЦРУ Уильям Бернс

По данным WSJ, Уильям Бернс, еще будучи заместителем госсекретаря США, несколько раз встречался с Эпштейном в 2014 году. В августе того года они встретились на мероприятии в офисе юридической фирмы Steptoe & Johnson в Вашингтоне. Вскоре после этого, говорится в документах, Эпштейн назначил еще две встречи с Бернсом, но на этот раз в Нью-Йорке. После одной из таких встреч Эпштейн планировал, что его водитель отвезет Бернса в аэропорт.

Пресс-секретарь ЦРУ Тэмми Купперман Торп подтвердила изданию, что Бернс познакомился с Эпштейном в Вашингтоне, а после этого они один раз виделись в Нью-Йорке. По словам Торп, на момент знакомства Бернс ничего не знал о миллиардере, а их общий знакомый представил Эпштейна как эксперта в сфере финансов. После встречи в Нью-Йорке они больше не виделись, утверждает пресс-секретарь.

Лингвист и философ Ноам Хомский

Согласно документам Эпштейна, в 2015-2016 годах он планировал несколько встреч с Ноамом Хомским. Как сообщает WSJ, Хомский не хотел отвечать на вопросы журналистов, но, тем не менее, некоторые подробности общения с финансистом он раскрыл. В частности, он подтвердил, что в 2015 году несколько раз встречался с Эпштейном на мероприятиях, где присутствовали другие профессора Гарвардского университета.

По данным издания, после одной из таких встреч Эпштейн планировал привезти Хомского с супругой из Бостона в Нью-Йорк частным самолетом, чтобы они присоединились к ужину, на котором должны были присутствовать Вуди Аллен с женой. На вопросы об этом вечере Хомский не ответил, сказав лишь, что Бостон находится слишком близко к Нью-Йорку, чтобы лететь туда на самолете.

Хомский в разговоре с журналистами подчеркнул, что знал об обвинениях в адрес Эпштейна, однако, по мнению лингвиста, это не имело значения: «О Джеффри Эпштейне было известно, что он был осужден за преступление и отбыл наказание. Согласно законам и нормам США, это дает возможность начать все с нуля».