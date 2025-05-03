«Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу». Принц Гарри предложил королевской семье помириться Букингемский дворец в ответ «закатывает глаза»

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Принц Гарри заявил в интервью BBC News, что хотел бы помириться с британской королевской семьей, поскольку не знает, как долго проживет его отец, король Карл III, у которого диагностировали онкологическое заболевание. Принц побеседовал с журналистами в американском штате Калифорния, запись интервью опубликовали 2 мая.

«Конечно, они никогда не простят меня за многие вещи, но… нет смысла продолжать борьбу. Жизнь драгоценна. Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу, он не хочет со мной разговаривать из-за этой истории с безопасностью. Было бы здорово помириться», — сказал Гарри (цитата по Sky News).

Гарри выступил с таким заявлением после того, как британский суд 2 мая отклонил апелляцию принца. Он пять лет пытается добиться того, чтобы в Великобритании ему, его жене Меган Маркл и детям обеспечивали постоянную охрану за государственный счет, отмечает BBC News. Уровень безопасности понизили после того, как Гарри и Меган Маркл в 2020 году отказались от королевских обязанностей и переехали в США.

«Сейчас я не вижу возможности привезти в Великобританию мою жену и детей. Я люблю свою страну. И всегда любил, несмотря на то, что сделали некоторые люди в этой стране. Я скучаю по Великобритании. И мне очень грустно, что я не смогу показать детям родину», — заявил Гарри (цитата по The Guardian).

Как указывает BBC News, принц «выпотрошен» и «опустошен» и устал приезжать в Великобританию только на похороны и судебные заседания. Принц заявил в интервью, что простил свою семью, но вопрос безопасности «всегда был камнем преткновения», и это «единственное, что осталось». «Конечно, некоторые члены моей семьи никогда не простят мне написания книги», — сказал он, имея в виду свои мемуары «Spare» («Запасной»), выпущенные в 2023 году.

Принц Гарри подвергся критике за слова «Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу», пишет The Independent. Как сообщила Sky News бывший пресс-секретарь покойной королевы Алиса Андерсон, Букингемский дворец «закатывает глаза» в ответ на интервью. По ее словам, такой комментарий принца Гарри «вызовет реальное беспокойство и еще больше спекуляций в СМИ и среди широкой общественности по поводу диагноза короля, что крайне нежелательно в дальнейшем». «Чего вы не хотите, так это того, чтобы ваша личная жизнь была выставлена на всеобщее обозрение в СМИ. Так что если вы действительно хотите примирения, вы сделаете это наедине, а не в интервью BBC News», — сказала Андерсон.

Сейчас Принц Гарри и Меган Маркл вместе с двумя детьми живут в Калифорнии. В марте 2023 года они дали двухчасовое интервью Опре Уинфри. В ходе беседы Гарри и Меган рассказали, что некий член королевской семьи беспокоился о том, насколько темнокожим будет сын пары Арчи. Кроме того, они заявили, что королевская семья не заступилась за Меган, когда ее травили британские таблоиды, а отказ от королевских обязанностей поссорил Гарри с отцом, принцем Чарльзом, и отдалил от брата, принца Уильяма.

об интервью Опре Уинфри

Принц Гарри и Меган Маркл дали двухчасовое интервью Опре Уинфри. Его назвали «сокрушительным» для королевской семьи Меган рассказала о расизме и суицидальных мыслях, Гарри — о конфликте с отцом

об интервью Опре Уинфри

Принц Гарри и Меган Маркл дали двухчасовое интервью Опре Уинфри. Его назвали «сокрушительным» для королевской семьи Меган рассказала о расизме и суицидальных мыслях, Гарри — о конфликте с отцом

В ответ Букингемский дворец заявил, что «поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство». «Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке», — говорилось в заявлении королевской семьи.

В 2023 году Принц Гарри выпустил автобиографическую книгу, в которой среди прочего рассказал, как ссорился с семьей. После выхода книги Букингемский дворец решил выселить принца Гарри и его жену Меган Маркл из их резиденции в Великобритании.

Букингемский дворец объявил в феврале 2024 года, что у Карла III выявили онкологическое заболевание на ранней стадии. Представители королевской семьи не уточнили, о каком типе рака идет речь. Король начал лечение и на время отменил публичные мероприятия, но вскоре вернулся к ним. В марте 2025-го короля Великобритании ненадолго госпитализировали из-за «временных побочных эффектов», связанных с лечением.

о мемуарах Гарри

В продажу поступили мемуары принца Гарри. Они вызвали скандал еще до релиза и уже стали бестселлером Гарри рассказал, как убивал талибов, принимал кокаин и ссорился с семьей. Вот самые громкие признания из его книги

о мемуарах Гарри

В продажу поступили мемуары принца Гарри. Они вызвали скандал еще до релиза и уже стали бестселлером Гарри рассказал, как убивал талибов, принимал кокаин и ссорился с семьей. Вот самые громкие признания из его книги