Короля Великобритании Карла ненадолго госпитализировали из-за «временных побочных эффектов», связанных с лечением онкологического заболевания
Король Великобритании Карл III был кратковременно госпитализирован для наблюдения из-за «временных побочных эффектов», связанных с запланированным лечением онкологического заболевания, объявил Букингемский дворец.
Его мероприятия, которые должны были пройти 27 и 28 марта, были отменены. 27 марта Карл должен был получить верительные грамоты от послов трех стран, а 28 марта — поехать в Бирмингем, где у него было запланировано четыре публичных мероприятия.
В сообщении Букингемского дворца говорится, что король после госпитализации вернулся в резиденцию в Кларенс-хаусе, где продолжает работать над государственными документами и звонить из своего кабинета. Он принес извинения «всем тем, кто может испытать неудобства или разочарование» в результате отмены встреч.
Источник CNN в Букингемском дворце описал «побочные эффекты» как «самую незначительную неровность на дороге, которая в целом движется в правильном направлении». По словам собеседника CNN, «выздоровление короля продолжается в позитивном направлении».
В феврале 2024 года Букингемский дворец объявил, что у 75-летнего Карла III выявили онкологическое заболевание на ранней стадии. Представители королевской семьи не уточнили, о каком типе рака идет речь. Король начал лечение и на время отменил публичные мероприятия, но вскоре вернулся к ним. В декабре Sky News сообщал, что король чувствует себя хорошо, процедуры продолжатся в 2025 году.