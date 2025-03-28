Короля Великобритании Карла ненадолго госпитализировали из-за «временных побочных эффектов», связанных с лечением онкологического заболевания

Король Великобритании Карл III был кратковременно госпитализирован для наблюдения из-за «временных побочных эффектов», связанных с запланированным лечением онкологического заболевания, объявил Букингемский дворец.

Его мероприятия, которые должны были пройти 27 и 28 марта, были отменены. 27 марта Карл должен был получить верительные грамоты от послов трех стран, а 28 марта — поехать в Бирмингем, где у него было запланировано четыре публичных мероприятия.

В сообщении Букингемского дворца говорится, что король после госпитализации вернулся в резиденцию в Кларенс-хаусе, где продолжает работать над государственными документами и звонить из своего кабинета. Он принес извинения «всем тем, кто может испытать неудобства или разочарование» в результате отмены встреч.

Источник CNN в Букингемском дворце описал «побочные эффекты» как «самую незначительную неровность на дороге, которая в целом движется в правильном направлении». По словам собеседника CNN, «выздоровление короля продолжается в позитивном направлении».

В феврале 2024 года Букингемский дворец объявил, что у 75-летнего Карла III выявили онкологическое заболевание на ранней стадии. Представители королевской семьи не уточнили, о каком типе рака идет речь. Король начал лечение и на время отменил публичные мероприятия, но вскоре вернулся к ним. В декабре Sky News сообщал, что король чувствует себя хорошо, процедуры продолжатся в 2025 году.

Читайте также

Карл III официально стал королем. Чего ждет от него страна? Поддерживают ли его подданные? Рассказываем, как новый монарх будет пытаться выйти из тени славы матери и получится ли у него влиять на политику Великобритании

Читайте также

Карл III официально стал королем. Чего ждет от него страна? Поддерживают ли его подданные? Рассказываем, как новый монарх будет пытаться выйти из тени славы матери и получится ли у него влиять на политику Великобритании