В продажу поступили мемуары принца Гарри. Они вызвали скандал еще до релиза и уже стали бестселлером Гарри рассказал, как убивал талибов, принимал кокаин и ссорился с семьей. Вот самые громкие признания из его книги

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Katielee Arrowsmith / SWNS / Scanpix / LETA

10 января в продажу поступила книга — автобиография британского принца Гарри, герцога Сассекского, младшего брата наследника престола принца Уильяма. Ее фрагменты просочились в прессу до официального релиза: некоторые книжные магазины в Испании начали продавать книгу еще на прошлой неделе. Как утверждал издатель Penguin Random House, это была непреднамеренная утечка. Она, как считает «Би-би-си», лишь подстегнула интерес к мемуарам Гарри, которые и так обещали стать хитом. Они уже оказались самой быстро продаваемой книгой в Великобритании в категории «нон-фикшн». По данным издателя, в первые сутки после официального релиза было раскуплено 400 тысяч копий книги, в которой британский принц откровенно рассказывает о себе и своем окружении (по некоторым данным, его аванс за книгу составил 20 миллионов долларов). «Медуза» собрала самые громкие признания из мемуаров Гарри; ранее их пересказали СМИ, получившие доступ к испанскому переводу книги.

Убийства в Афганистане

Принц Гарри служил в британской армии и дважды ездил в Афганистан. В «Запасном» он рассказал, что во время второй командировки в страну убил 25 членов движения . Эта командировка проходила в 2012-2013 годах, Гарри был вторым пилотом боевого вертолета Apache. Он признался, что воспринимал убитых как «шахматные фигуры». «Вы не можете навредить людям, если видите в них людей. Это были шахматные фигуры, сброшенные с доски; плохие парни, убитые до того, как они убьют хороших парней», — объясняет он в мемуарах.

Этот отрывок книги раскритиковали ветераны британской армии, заявив, что его можно расценивать как «предательство» и как угрозу для британских солдат, проходящих службу в горячих точках сегодня. Также признание может угрожать безопасности самого Гарри, отметили критики. Герцог Сассекский ответил, что СМИ вырвали его слова из контекста. Он не хвастался количеством убитых им людей, а лишь хотел быть честным относительно своего опыта в Афганистане, чтобы подтолкнуть к тому же других бывших участников боевых действий. «Моя цель, ради которой я поделился этими подробностями — снизить количество самоубийств [среди ветеранов] », — добавил он.

Подробнее об этой истории Принц Гарри рассказал в мемуарах, что во время службы в Афганистане лично убил 25 человек. Британские военные заявили, что он предал армию и поставил под угрозу жизни солдат

Смерть матери

Принцесса Диана погибла в Париже в 1997 году, когда Гарри было 12 лет. В автобиографии он много пишет о матери и о горе, которое он переживал из-за ее смерти. Став старше, принц даже просил своего водителя специально проехать по тому парижскому туннелю, где попала в аварию машина его матери, пытаясь понять, что произошло на самом деле. Он считает, что Диана бы не разбилась, если бы ее не преследовали папарацци. «Почему они не оказались в тюрьме? Кто их послал? И почему эти люди тоже не оказались в тюрьме?» — задается вопросами он.

В «Запасном» также описано, как в Лос-Анджелесе (там сейчас живет герцог Сассекский и его семья) Гарри встретился с женщиной, утверждающей, что у нее есть некие «силы». Принцу о ней рассказали друзья. Он не упомянул имени этой женщины и не назвал ее ясновидящей или медиумом, но, по его словам, сразу почувствовал исходящую от нее энергию. Она заявила, что его мать рядом, и передала «послание» от нее: «Ты живешь той жизнью, которой она жить не могла. Ты живешь той жизнью, которую она хотела для тебя».

Отношения с Камиллой Паркер-Боулз

Гарри рассказал, что они с его братом Уильямом просили отца, на тот момент еще принца Чарльза, не жениться на Камилле Паркер-Боулз — женщине, с которой у него был длительный роман, как считается, ставший одной из причин развода с принцессой Дианой. Но в 2005 году принц Чарльз все же взял в жены Камиллу. Перед свадьбой она встречалась с обоими его сыновьями. На встрече с Гарри, по его воспоминаниям, Камилла выглядела скучающей и говорила о лошадях.

По словам Гарри, он опасался, что Камилла станет для них с братом «злой мачехой», но в глубине души они с Уильямом были готовы простить ей все, если отец будет с ней счастлив. При этом принц добавил, что считает Камиллу ответственной как минимум за один случай утечки в СМИ конфиденциальной информации о королевской семье. Ранее уже сообщалось, что Гарри и Меган обвиняют помощников Камиллы в утечках.

Наркотики и первый секс

По словам герцога Сассекского, он курил марихуану во время учебы в престижном Итонском колледже и впервые попробовал кокаин на вечеринке, когда ему было 17 лет. «Это было не очень весело, и это не заставило меня чувствовать себя особенно счастливым, как, казалось, происходило с другими, но это заставило меня почувствовать себя другим, и это было моей главной целью. Чувствовать. Быть другим», — рассказывается в книге «Запасной».

Также Гарри признался, что пробовал галлюциногенные грибы на вечеринке в доме американской актрисы, звезды сериала «Друзья» Кортни Кокс. Принц, по его словам, был фанатом «Друзей» и среди главных героев сериала ассоциировал себя с Чендлером, влюбленным в Монику, которую играла Кокс. «Я все еще был в замешательстве, потому что… она была Моникой. А я был Чендлером. <…> Мне было интересно, наберусь ли я когда-нибудь смелости сказать ей. Достаточно ли в Калифорнии текилы, чтобы я так расхрабрился?» — вспоминал Гарри.

Первый сексуальный опыт у него произошел, когда ему было 17 лет. Его партнершей была женщина старше его, которая увлекалась лошадьми. Они занялись сексом в поле за пабом, и, по воспоминаниям Гарри, она обращалась с ним «как с молодым жеребцом». Он назвал этот опыт унизительным.

Униформа со свастикой для вечеринки

В 2005 году британский таблоид The Sun опубликовал на первой полосе фото, на котором 20-летний Гарри снят в костюме со свастикой на рукаве; в руках у него выпивка и сигарета. Это был костюм для вечерники. Гарри подвергли критике и ему пришлось принести извинения. Позднее он назвал этот случай одной из самых больших ошибок в своей жизни. «Я чувствовал такой стыд. Все, чего я хотел, — это все исправить», — говорил он.

В мемуарах Гарри заявил, что костюм со свастикой ему предложили выбрать Уильям и Кейт Миддлтон, которая на тот момент была девушкой его брата. Гарри выбирал между двумя костюмами и позвонил им посоветоваться. «Они сказали: нацистская форма. Я арендовал ее вместе со смешными усами и вернулся домой. Уилли и Кейт смеялись. Это было даже хуже, чем трико Уилли. Гораздо более нелепо», — описал предысторию скандала Гарри.

Знакомство с Меган Маркл

По воспоминаниям Гарри, он впервые увидел Меган Маркл в своей подруги Вайолет фон Вестенхольц. Та запостила видео, где они с неизвестной Гарри девушкой были с фильтрами в виде собачьих мордочек на лицах. Девушка привлекла внимание Гарри. Он узнал у Вайолет, что ее зовут Меган Маркл, она американская актриса и приехала в Лондон на примерку одежды бренда Ralph Lauren, на который Вайолет работала. Та предложила познакомить их, но отметила, что до Гарри о Меган ее спросили еще шесть мужчин. Позднее Меган сама написала Гарри в инстаграме.

Когда Гарри рассказал Уильяму и Кейт, что начал встречаться с Меган, у них, по его словам, «открылись рты». Они назвали себя фанатами сериала «Форс-мажоры», в котором тогда снималась Меган, и стали забрасывать Гарри вопросами. «Все это время я думал, что Кейт и Уилли могут не принять Мег в семью, но теперь мне пришлось беспокоиться о том, что они будут преследовать ее ради автографа», — прокомментировал эту ситуацию Гарри.

Ссора Кейт и Меган

В книге Гарри подробно описал инцидент, который Меган упомянула в 2021 году во время интервью американской телеведущей Опре Уинфри, — ссору, которая произошла между ней и Кейт Миддлтон перед ее свадьбой. Гарри рассказал, что однажды застал невесту плачущей; выяснилось, что у нее и Кейт возникли разногласия из-за платья дочери Кейт, принцессы Шарлотты. Оно оказалось слишком большим, и Кейт хотела, чтобы Меган решила эту проблему, хотя у нее была другая: незадолго до этого ее отец заявил, что не приедет на свадьбу.

Гарри подтвердил слова Меган о том, что на следующий день Кейт извинилась. В то же время Меган не понравилось, что пресса подала этот случай так, будто это она довела Кейт до слез. «В королевской семье знали, как все было на самом деле, но не заступились за меня», — жаловалась герцогиня Сассекская Опре Уинфри.

Еще одна ссора Кейт и Меган

Летом 2018 года, вскоре после свадьбы, Гарри и Меган встретились с Кейт и Уильямом, чтобы прояснить все разногласия. В какой-то момент Меган сказала, что Кейт что-то забыла из-за своего гормонального фона после родов: в 2017-м супруга принца Уильяма родила третьего ребенка. Кейт обиделась на эти слова и потребовала извинений, а Уильям назвал Меган грубой и, указав на нее пальцем, сказал: «Так здесь [в Великобритании] не делают». Меган в ответ попросила его убрать палец от ее лица.

По словам Гарри, Меган была озадачена реакцией Кейт. По ее словам, она разговаривала так со всеми своими друзьями и не думала, что это может кого-то обидеть.

Потасовка с принцем Уильямом

Согласно мемуарам Гарри, в 2019 году принц Уильям пришел к нему (Гарри и Меган тогда жили во флигеле на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне), чтобы поговорить о его конфликте с прессой. По словам герцога Сассекского, Уильям был очень раздражен и назвал Меган «трудной»,«грубой» и «неприятной». Гарри ответил, что он повторяет нарративы британских таблоидов о его жене.

Разговор продолжился на повышенных тонах, и в какой-то момент Уильям напал на Гарри. «Все произошло так быстро. Очень быстро. Он схватил меня за воротник, порвал цепочку [на шее] и повалил на пол. Я приземлился на собачью миску, которая треснула под моей спиной, осколки вонзились в меня. Я лежал так секунду, ошеломленный, затем встал и сказал ему убираться», — рассказал Гарри.

По его словам, Уильям предложил ему ударить в ответ, как во время их детских драк, но он отказался. Уильям ушел, но позднее вернулся и извинился. Он просил не рассказывать о произошедшем Меган. Гарри все же поделился с ней, когда она заметила царапины и синяки у него на спине. Она, как вспоминает Гарри, не выглядела очень удивленной или рассерженной — только огорченной.

Отношения с отцом

По словам Гарри, принцу Чарльзу всегда было сложно проявлять свои чувства. Когда он пришел сказать Гарри, что принцесса Диана попала в аварию, то назвал его «своим дорогим сыном» — и даже не обнял.

При этом Гарри описывает в книге деталь, которая говорит о сентиментальности Чарльза. По словам принца, даже во взрослом возрасте его отец всюду продолжал возить с собой плюшевого медведя, которого он взял в школу-интернат в Шотландии, куда его отправили в 13-летнем возрасте. «Мишка красноречивее, чем это когда-либо мог бы сделать папа, выражал суть одиночества его детства», — написал Гарри.

Он также упомянул, как в 2021 году, после похорон деда, герцога Эдинбургского, они с Уильямом встретились — впервые после скандального интервью Гарри и Меган Опре Уинфри — и чуть не подрались. Принц Чарльз тогда встал между сыновьями и сказал: «Пожалуйста, мальчики, не отравляйте мне последние годы жизни».

Смерть Елизаветы II

Гарри вспоминает, что разговаривал с бабушкой по телефону за четыре дня до ее смерти; они обсуждали ее здоровье, политику. Через какое-то время ему позвонил отец и сказал, что здоровье королевы ухудшилось. Гарри написал брату и спросил его, поедут ли они с Кейт в шотландский замок Балморал, где была королева. Ответа он не получил. Но ему снова позвонил Чарльз, сказавший, что его ждут в Балморале, а Меган — нет (туда в итоге не поехала и Кейт).

Гарри сел в самолет, но не успел проститься с Елизаветой II. Когда борт начал снижаться, он получил сообщение от Меган. Она просила его перезвонить. Он зашел на «Би-би-си» и увидел сообщение о смерти британской королевы. «Бабушка умерла. Папа стал королем», — так описал этот момент Гарри.

Приехав в Балморал, принц долго стоял возле тела королевы. По его словам, это было сложно, но он напоминал себе, что не увидел мать после ее смерти, а потом сожалел об этом. Перед уходом он прошептал, что надеется, что бабушка сейчас со своим мужем герцогом Эдинбургским — и счастлива.