Интервью принца Гарри и Меган Маркл стало сенсацией Весь мир обсуждает, выдержит ли британская монархия этот удар. Молчит только сам Букингемский дворец

Ben Stansall / AFP / Scanpix / LETA

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл дали интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри. В ночь на 8 марта по московскому времени его показал американский телеканал CBS, в ночь на 9 марта — британский телеканал ITV. По неофициальным данным, эти каналы заплатили за право показать интервью в общей сложности не менее 8,4 миллиона долларов. Вероятно, эти расходы себя оправдали: в США трансляция собрала у экранов 17 миллионов человек, в Великобритании — 12 миллионов человек. Интервью стало сенсацией, его обсуждают по всему миру. «Медуза» собрала реакции на него.

Что Гарри и Меган рассказали Опре?

Они тайно поженились за три дня до официальной церемонии. Кто-то из членов королевской семьи беспокоился о том, насколько темнокожим будет их сын Арчи (кто именно — неизвестно, но точно не королева Елизавета II и не ее муж принц Филипп). Мальчику не дали титул принца. Меган травили британские таблоиды, но королевская семья за нее не заступилась. У нее появились мысли о самоубийстве. Меган и Гарри обращались за помощью, но не получили ее. Их отказ от королевских обязанностей поссорил Гарри с отцом, принцем Чарльзом, и отдалил от брата, принца Уильяма. Королевская семья прекратила финансировать Гарри и Меган, поэтому они заключили контракты с Netflix и Spotify. Летом у них родится второй ребенок — девочка.

Интервью Гарри и Меган — подробнее Принц Гарри и Меган Маркл дали двухчасовое интервью Опре Уинфри. Его назвали «сокрушительным» для королевской семьи Меган рассказала о расизме и суицидальных мыслях, Гарри — о конфликте с отцом

И как на это реагируют?

Британский историк Роберт Лэйси назвал интервью Гарри и Меган «рассказом о неблагополучной семье из первых уст». Биограф королевской семьи Пенни Джунор сравнила его с ручной гранатой, а корреспондент BBC Джонни Даймонд — с ножевым ударом по британской монархии. Телеканал CNN предположил, что королевскую семью ждет самый серьезный кризис с тех пор, как в 1995 году принцесса Диана рассказала о расставании с принцем Чарльзом. Движение за упразднение монархии Republic считает, что это будет величайший кризис с 1936 года, когда король Эдуард VIII отрекся от престола ради женитьбы на Уоллис Симпсон. Интервью прокомментировала даже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав его «обрушением декораций».

Главной проблемой, поднятой Гарри и Меган, западные СМИ сочли расизм. Британские таблоиды потребовали назвать, кто из членов королевской семьи беспокоился о цвете кожи Арчи, и подчеркнули, что вариантов не так много: отец Гарри принц Чарльз и его жена Камилла, а также брат Гарри принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон. В расизме уже заподозрили принца Чарльза; его биограф Джонатан Димблби в ответ заявил, что в это невозможно поверить.

Интервью принцессы Дианы — подробнее В 1995 году принцесса Диана дала интервью, в котором призналась, что они с принцем Чарльзом расстались Теперь журналиста обвиняют в том, что он добился этой встречи обманом

Что ответил Букингемский дворец?

Пока ничего. По информации Daily Mail, во дворце отреагировали на интервью с «разочарованием и ужасом», но подготовили примирительное заявление. Однако королева пока его не подписала: она взяла время на раздумья и переговоры с принцем Чарльзом и принцем Уильямом (первый из них в отчаянии, второй очень зол, утверждает The Sun). Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался комментировать интервью.

А Опра Уинфри что-нибудь сказала?

Да. Она поделилась впечатлениями от интервью в эфире утреннего шоу CBS «This Morning». В частности, телеведущая рассказала, почему, на ее взгляд, Гарри и Меган решились на интервью: они считали, что о них постоянно распространяют ложь, и устали от этого. Американские журналисты тем временем похвалили Опру за профессионализм.

Кто поддержал герцога и герцогиню Сассекских?

Президент США Джо Байден, который дружит с принцем Гарри, отметил смелость, которая нужна для откровенного рассказа о собственных трудностях. Бывший госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон назвала интервью «душераздирающим». Теннисистка Серена Уильямс, подруга герцогини Сассекской, призвала осудить «бульварную журналистику». Депутат британского парламента от Лейбористской партии Кейт Грин потребовала расследовать обвинения в расизме. Меган Маркл также поддержали американская поэтесса Аманда Горман, выступавшая на инаугурации Джо Байдена, и британская активистка в области защиты прав женщин Шола Мос-Шогбамиму.

А кто раскритиковал?

Ведущий утреннего шоу «Good Morning Britain» Пирс Морган, который давно критикует Меган Маркл, заявил, что не поверил бы даже ее словам о погоде. Обсуждая интервью в эфире «Good Morning Britain», Морган вспылил и покинул студию, когда соведущий назвал его отношение к Меган «дьявольским». Таблоид Daily Mail вышел с фотографией Гарри и Меган на обложке и заголовком «Что они наделали». Издание напомнило, что состояние пары оценивается более чем в 45 миллионов долларов и что их сыну Арчи титул принца при рождении. Таблоид The Sun написал, что Меган может больше никогда не вернуться в Великобританию, и придумал слово . «Общество редакторов», объединяющее более 400 сотрудников британских СМИ, отвергло обвинения в адрес медиа в предвзятом отношении к герцогине. А министр правительства Бориса Джонсона, член Консервативной партии Зак Голдсмит упрекнул Гарри в том, что он «взорвал свою семью», и добавил, что «Меган всегда получает то, что хочет».

Что еще произошло?

Фотограф Мисан Харриман, опубликовавший фото Гарри и беременной Меган 14 февраля, выложил новый снимок герцога и герцогини — на этот раз с Арчи.

Ольга Корелина