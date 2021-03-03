Помощники британской королевской семьи обвинили Меган Маркл в травле и издевательствах Они выступили за несколько дней до выхода интервью Гарри и Меган Опре Уинфри 

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Газета The Times рассказала о жалобе сотрудников Кенсингтонского дворца на травлю и издевательства со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл. Она в ответ заявила, что «опечалена» из-за такой «атаки», пишет «Би-би-си».

Накануне The Times опубликовала отрывки из электронного письма Джейсона Кнауфа, бывшего пресс-секретаря принца Гарри и Меган Маркл. В письме, которое датировано октябрем 2018 года, содержится жалоба на то, что герцогиня выгнала двух сотрудников и «подорвала доверие» еще к одному. По словам источника The Times, принц Гарри якобы умолял Кнауфа не распространять эту информацию.

Письмо было направлено Саймону Кейсу — тогдашнему секретарю старшего брата Гарри, принца Уильяма (он и его жена Кейт Миддлтон раньше делили Кенсингтонский дворец с принцем Гарри и Меган Маркл). В нем отмечалось, что Саманта Каррутерс, отвечающая во дворце за подбор персонала, согласна, что «ситуация очень серьезная». «Я обеспокоен тем, что все это так и останется», — написал Кнауф.

Источники The Times также рассказали, что члены персонала подвергались издевательствам со стороны Меган Маркл, а некоторых из них она довела до слез. По словам одного из собеседников издания, герцогиня не единожды его унижала.

Источники The Times обеспокоены тем, что эта ситуация не была расследована и что с тех пор ничего не было сделано для защиты персонала от возможной травли со стороны члена королевской семьи. Они объяснили, что решили рассказать о травле перед показом интервью Меган и Гарри Опре Уинфри — чтобы общественность знала другую точку зрения. Интервью будет показано на телеканале CBS 7 марта.

Официальный представитель герцога и герцогини Сассекских заявил, что Меган стала «жертвой преднамеренной клеветнической кампании». Герцогиня передала через своего представителя, что «опечалена атакой» на нее, особенно учитывая то, что она сама «подвергалась травле» и поддерживает людей с аналогичным опытом. «Она полна решимости продолжать свою работу по воспитанию чувства сострадания во всем мире и продолжит стремиться быть примером того, как творить добро», — добавил представитель.

В свою очередь адвокаты пары принца Гарри и Меган Маркл обвинили The Times в «использовании Букингемского дворца для распространения совершенно ложной информации» перед их интервью Опре Уинфри.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. После свадьбы они некоторое время жили в Кенсингтонском дворце. В январе 2020 года супруги отказались от королевских полномочий и переехали сначала в Канаду, а затем — в США.