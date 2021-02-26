Гостем нового выпуска «The Late Late Show with James Corden» стал британский принц Гарри. Они встретились в Лос-Анджелесе, куда принц вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи переехал после отказа от королевских полномочий.

The Late Late Show with James Corden

Вот чем занимались ведущий шоу Джеймс Корден и принц Гарри:

катались на двухэтажном туристическом автобусе с открытым верхом и пили чай (неудачно);

смотрели на особняк из сериала «Принц из Беверли-Хиллз». Корден пытался убедить Гарри и Меган, которой позвонили по видеосвязи, купить дом (неудачно);

прошли полосу препятствий (удачно, хотя Кордену было тяжеловато).

А еще принц Гарри рассказал ведущему о решении уехать из Великобритании, своей нынешней жизни, отношению к сериалу «Корона» и неприязни к британским таблоидам.

Вот краткий пересказ интервью принца Гарри

Уже на втором свидании с Меган я подумал: «Вау! Это что-то особенное». Мы просто поладили, нам было хорошо друг с другом. Когда встречаешься с членом королевской семьи, свидания — это ужины дома, разговоры и просмотр телевизора. Мы проводили много времени вдвоем, и это было здорово. Сейчас наши вечера обычно выглядят так: мы купаем Арчи, читаем ему книгу, укладываем спать, готовим или заказываем еду, смотрим викторину или что-то на Netflix. Сериал «Корона» — это художественное произведение, оно основано на правде лишь в общих чертах. Я спокойнее отношусь к «Короне», чем к статьям, которые пишут обо мне или моей семье. Если бы меня спросили, какой актер мог меня сыграть, я бы сказал, что Дэмиен Льюис. Моему сыну полтора года, и он очень активный. Его первым словом было «крокодил». Моя бабушка Елизавета II спросила у нас, что Арчи хочет на Рождество — он попросил вафельницу. Она прислала нам вафельницу. Теперь Меган делает вафли на завтрак, и сын в восторге от процесса их приготовления. И моя бабушка, и мой дедушка умеют пользоваться зумом. Мы несколько раз общались с ними по зуму, показывали им Арчи. Вот только мой дедушка вместо того, чтобы нажать кнопку «Покинуть встречу», просто захлопывал ноутбук. Я думаю, моя жизнь в США будет похожа на жизнь в Великобритании. Она всегда будет посвящена общественной деятельности, где бы я ни жил. Меган тоже на это подписалась, и нам обоим это нравится. В Великобритании обстановка для меня была токсичной. Мы все знаем, какой может быть британская пресса. Она уничтожала мою психику. Я делал то, что сделал бы на моем месте любой муж и отец — защитил свою семью.

Это приблизительный пересказ интервью принца Гарри. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.