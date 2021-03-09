Британская королевская семья впервые прокомментировала интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. Заявление Букингемского дворца приводит BBC News.

Вся семья с сожалением узнала о том, насколько напряженными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке.

В заявлении королевской семьи также сказано, что принц Гарри, его жена Меган и их сын Арчи «всегда будут горячо любимыми членами семьи».

Королевская семья дала ответ спустя почти полтора дня после выхода интервью, отмечает BBC News.

В ночь на 8 марта по московскому времени принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые появились на телевидении после того, как в 2020 году сложили королевские полномочия и уехали из Великобритании, — и два часа беседовали с американской телеведущей Опрой Уинфри.

В ходе беседы Гарри и Меган, в частности, рассказали, что некий член королевской семьи беспокоился о том, насколько темнокожим будет сын пары Арчи. Кроме того, они заявили, что королевская семья не заступилась за Меган, когда ту травили британские таблоиды, а отказ от королевских обязанностей поссорил Гарри с отцом, принцем Чарльзом, и отдалил от брата, принца Уильяма.