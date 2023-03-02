Букингемский дворец выселил Гарри и Меган Маркл из их резиденции в Великобритании. После выхода мемуаров принца

Букингемский дворец решил выселить принца Гарри и его супругу Меган Маркл из усадьбы Фрогмор, их резиденции в Великобритании. Эту информацию BBC News подтвердил представитель супругов.

Усадьба Фрогмор с десятью спальнями расположена на территории Виндзорского замка в графстве Беркшир. Право пользования усадьбой Гарри и Меган Маркл предоставила несколько лет назад Елизавета II.

Букингемский дворец велел паре покинуть резиденцию в январе, спустя несколько дней после того, как вышла автобиографическая книга принца Гарри «Spare» («Запасной»). В мемуарах Гарри среди прочего рассказал, как ссорился с семьей.

По данным таблоида Sun, усадьбу Фрогмор может занять принц Эндрю, который сейчас живет в расположенной по соседству резиденции Ройал-Лодж (в ней 31 спальня). Британские СМИ утверждают, что король Карл III намерен сократить ежегодные выплаты принцу Эндрю, из-за чего тот, скорее всего, не сможет жить в Ройал-Лодж.

Букингемский дворец это не комментировал.

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Принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году отказались от королевских обязанностей, после чего уехали из Великобритании. Сейчас они вместе с двумя детьми живут в Калифорнии.

Принц Эндрю, младший брат короля Великобритании Карла III, в 2019 году отказался от исполнения обязанностей в качестве члена королевской семьи после того, как американка Вирджиния Джуффре обвинила его в сексуализированном насилии. Джуффре подала против Эндрю иск, в феврале 2022 года стороны достигли досудебного соглашения.

О мемуарах принца Гарри

В продажу поступили мемуары принца Гарри. Они вызвали скандал еще до релиза и уже стали бестселлером Гарри рассказал, как убивал талибов, принимал кокаин и ссорился с семьей. Вот самые громкие признания из его книги

О мемуарах принца Гарри

В продажу поступили мемуары принца Гарри. Они вызвали скандал еще до релиза и уже стали бестселлером Гарри рассказал, как убивал талибов, принимал кокаин и ссорился с семьей. Вот самые громкие признания из его книги

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