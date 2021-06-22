Ходить в московские кафе и рестораны разрешат только тем, кто привился, переболел или сдал отрицательный тест на ковид. Вот как будут работать новые правила

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Закрытое кафе в ГУМе, 30 марта 2020 года Евгений Фельдман для «Медузы»

Мэр Москвы Сергей Собянин ограничил доступ в городские заведения общепита для тех, у кого нет иммунитета к коронавирусу. С 28 июня посещать кафе, рестораны и бары Москвы смогут лишь те, кто завершил вакцинацию против коронавируса; переболел ковидом в течение последних шести месяцев; имеет отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Тест должен быть сделан в одной из московских лабораторий, подключенных к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Доказательством того, что человек привился, переболел или получил отрицательный ПЦР-тест, станет цифровой сертификат (QR-код). Он будет доступен с 25 июня в электронных медицинских картах москвичей. Также его можно будет получить на сайте mos.ru, медицинском портале «ЕМИАС.инфо», на сайте госуслуг, в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники.

Цифровой сертификат со статусом «Вакцинирован» будет действителен 365 дней, со статусом «Переболел» — 180 дней, со статусом «ПЦР» — 72 часа.

Иногородние тоже смогут получить QR-код. Для них откроют упрощенный доступ на mos.ru, где они смогут заполнить специальную форму. Эти данные будут автоматически сверены с федеральным регистром вакцинированных, с федеральным регистром заболевших и с Единым лабораторным сервисом Москвы по сдаче ПЦР-тестов. После проверки данных человек получит QR-код.

Иностранцы, дети и люди, имеющие противопоказания к прививке или переболевшие ковидом без обращения к врачу, смогут пройти в рестораны по ПЦР-тесту, сделанному в московских лабораториях. После теста они получат QR-код на mos.ru (для иностранцев, как и для иногородних, предусмотрена упрощенная процедура регистрации на сайте).

При проблемах с получением кода можно будет писать в техническую службу на mos.ru или звонить в .

Рестораны и кафе обязаны проверять цифровые сертификаты. Сотрудники заведений будут с помощью телефонов или планшетов считывать QR-коды (их можно предъявить на электронном носителе или в распечатанном виде) и сверять полученные данные с паспортами посетителей. Заведения, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку. Фудкорты будут открыты только после проверки систем контроля QR-кодов.

Из-за новых запретов московские рестораны лишатся 90% посетителей, считает уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов. «Такие вещи можно вводить, когда у нас 60% вакцинированных — рестораны, потерявшие 40% гостей, еще как-то разберутся», — сказал он ТАСС. Опрошенные «Открытыми медиа» московские рестораторы заявили, что новые запреты для общепита равносильны локдауну.

Ограничения ввели не только для ресторанов, но и для массовых мероприятий. С 22 июня численность концертов, спектаклей, киносеансов, спортивных мероприятий ограничена 500 участниками, а фан-зоны и танцполы должны быть закрыты. Но, как отметила мэрия, эти ограничения не будут действовать, если на мероприятие будут пускать по QR-кодам. Организаторам мероприятий численностью меньше 500 человек тоже рекомендовано проверять у участников QR-коды.

Обновлено. Власти Москвы пока не планируют вводить QR-коды для торговых центров, фитнес-залов, магазинов и транспорта, заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг.

Собянин назвал решения о новых запретах «непопулярными, но необходимыми для сохранения жизней». В Москве с начала июня растет заболеваемость ковидом; у большинства заболевших выявлен штамм . С 15 по 19 июня в городе ввели нерабочие дни и ограничили посещение общественных мест (позднее эти ограничения продлили до 29 июня), а с 16 июня объявили обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер. Такую же меру приняли еще в некоторых регионах России.

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о жалобах на дискриминацию непривитых россиян. В Кремле ответили, что это неизбежно. Москалькова сказала, что ей жалуются люди, которым угрожают увольнением, лишением премии или другими негативными последствиями, если они не сделают прививку. Омбудсмен назвала такое стимулирование вакцинации «нечестной игрой». Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискриминация людей без иммунитета к коронавирусу «неминуемо наступит», поскольку они «не смогут работать на всех участках».

На прошлой неделе стало известно, что в Москве в виде эксперимента откроют «бесковидные» рестораны и кафе — те, куда смогут ходить только привитые от коронавируса. Работать в «бесковидном» режиме выразили готовность более 170 городских заведений; им разрешили не соблюдать запрет на обслуживание посетителей по ночам, расставлять столы ближе чем на полтора метра друг от друга и принимать клиентов без средств индивидуальной защиты. Планировалось, что эксперимент продлится как минимум до 29 июня.

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Ольга Корелина