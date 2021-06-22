Собянин ограничил массовые мероприятия в Москве и запретил пускать в рестораны людей, которые не переболели ковидом или не вакцинировались

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C 28 июня во все заведения общественного питания Москвы смогут попасть только посетители, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Конечно, в процессе адаптации к новому порядку посещения заведений общепита у граждан могут возникать вопросы, связанные с отсутствием в базах данных сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тесте. Для решения этих вопросов создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно.

Ранее несколько десятков московских ресторанов начали работать как подобные «бесковидные» заведения в качестве эксперимента, предложенного властями.

Кроме того, согласно указу мэра, с 22 июня в Москве из-за распространения коронавируса вводится временный запрет на проведение концертных, развлекательных и спортивных мероприятий численностью более 500 человек — как в помещениях, так и на открытом воздухе.

«Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия», — говорится в заявлении Собянина. Однако ограничения могут быть сняты, если организаторы создадут «свободные от ковида» зоны, куда будут допускать посетителей по QR-кодам.

Обновлено. Московские рестораны могут лишиться 90% посетителей из-за перевода на «бесковидный» режим, заявил ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

С начала июня Москва стала лидером по распространению в России штамма дельта. Из-за этого в городе вводили режим нерабочих дней, а также объявили обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан. Такую же меру затем приняли еще в нескольких регионах России.

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