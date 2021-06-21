Более 170 московских кафе и ресторанов подключились к реестру «бесковидных» заведений

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Больше 170 московских кафе, баров и ресторанов уже начали работать как «бесковидные» заведения. Об этом ТАСС сообщил замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

При анонсировании проекта мы ожидали, что таких «бесковидных» заведений будет 10-15. Но сами предприниматели… показывают высокую активность в заявительной кампании. Количество желающих войти в реестр COVID-free за два дня превысило ожидания более чем в 10 раз. Прием заявок продолжается.

Вошедшие в реестр заведения могут работать без ограничений по времени. Клиенты могут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, столы в них можно расставлять ближе, чем на полтора метра друг от друга, но персонал должен работать в масках и перчатках.

Посещать «бесковидные» рестораны смогут только те люди, которые завершили вакцинацию и готовы подтвердить это с помощью QR-кода с сайта госуслуг. Также вакцинированные взрослые могут брать с собой детей.

Немерюк подчеркнул, что заведения, которые изъявили желание работать как «бесковидные», проверят на предмет соблюдения всех санитарных требований Роспотребнадзора и мэрии Москвы.

О том, что в Москве в качестве эксперимента откроют «бесковидные» рестораны, 18 июня сообщил мэр города Сергей Собянин. Эксперимент будет продолжаться до 29 июня, в дальнейшем его могут продлить.

26 мая Сергей Собянин предлагал бизнесменам создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут находиться «люди с прививками». Рестораторы поддержали предложение.

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